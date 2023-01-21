Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer’in Sırrı Açığa Çıktı! Eski Karısı Yakasına Yapışmıştı; Sebebi…

Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında boy gösteren Kızılcık Şerbeti dizinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler bulunuyor. Doğa ve Fatih’in farklı kültürlerde yetişmelerine rağmen birbirlerine olan aşkını ele alan Kızılcık Şerbeti dizisinde çok önemli bir yan rol olan Ömer’in hikayesi ise sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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