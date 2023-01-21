Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer’in Sırrı Açığa Çıktı! Eski Karısı Yakasına Yapışmıştı; Sebebi…
Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Ömer’in büyük sırrı resmen açığa çıktı! Eski karısı olan Leman yakasına yapışmıştı ki sonunda gerçekler ortaya çıktı. Leman ve Ömer arasındaki ilişkiyi öğrenenler ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında boy gösteren Kızılcık Şerbeti dizinin başrollerinde ise Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör gibi isimler bulunuyor. Doğa ve Fatih’in farklı kültürlerde yetişmelerine rağmen birbirlerine olan aşkını ele alan Kızılcık Şerbeti dizisinde çok önemli bir yan rol olan Ömer’in hikayesi ise sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.