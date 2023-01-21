- 21 Oca 2023 - 19:36 G: 21 Oca 2023 - 19:37

Esra Erol’da Zıvanadan Çıkaran Olay! Eşini Kıskandırmak İçin Yengesinden Kocasını Ödünç Aldı.

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Esra Erol’da programında yaşananlara artık mide dayanmıyor. Zıvanadan çıkaran bir olayın ekranlara geldiği Esra Erol’da, sırf eşini kıskandırmak adına türlü türlü erkeklerle o ismin defalarca kez nişan yaptığı ve yengesinden eşini ödünç aldığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Programa günler önce katılan Hasan Bey, eşinin başka bir erkeğin yanında olduğu ve 2 yaşında oğulları Efe’nin de eşinin elinin altında ezildiğini ifade etmişti. Eşinin her gün başka bir erkeğin arabasına bindiğini ifade eden Hasan Bey, bir an önce çocuğunun velayetini üzerine almak istediğini açıkladı. Bunun üzerine canlı yayına Hasan’ın eşi Simge bağlanmıştı. Eşini kıskandırmak adına “Yenge” diye hitap ettiği arkadaşının eşinden izin alarak samimi kareler çektirdiğini ifade etmişti. Olay tam da buradan sonra patladı. İşte merak edilenler…

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21 Oca 2023 - 19:36 Ankara- Yaşam

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