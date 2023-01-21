Kurtlar Vadisi Dizisinde 2. Polat Alemdar Şoku! İmzalar Atıldı; Kanal ve Kadro…

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri yakında ekranlarda dönmeye başlayacaktı. Türkiye’nin soluksuz izlediği dizilerden bir olmayı başarmış olan Kurtlar Vadisi dizisi hakkında ilk veriler gelmeye başlamıştı. Diziye ikinci bir Polat Alemadar’ın girecek olması ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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