- 21 Oca 2023 - 20:28 G: 21 Oca 2023 - 20:46

Kurtlar Vadisi Dizisinde 2. Polat Alemdar Şoku! İmzalar Atıldı; Kanal ve Kadro…

Yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlar arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizisinde ikinci bir Polat Alemdar’ın bulunacak olması herkesi şok etti. İmzaların atılmasının ardından kanal ve kadroda gündeme geldi. Milyonları şok içerisinde bırakan Kurtlar Vadisi gelişmeleri ise sevenleri tarafından mercek altına alındı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri yakında ekranlarda dönmeye başlayacaktı. Türkiye’nin soluksuz izlediği dizilerden bir olmayı başarmış olan Kurtlar Vadisi dizisi hakkında ilk veriler gelmeye başlamıştı. Diziye ikinci bir Polat Alemadar’ın girecek olması ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Oca 2023 - 20:28 Ankara- Yaşam

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