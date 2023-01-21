- 21 Oca 2023 - 21:25 G: 21 Oca 2023 - 22:12

Hafsanur Sancaktutan’ın İç Çamaşırlı Kareleri Olay! Cesur Mastürbasyon Sahnelerinden Sonra… “Yandık Be!”

En son olarak ekranlara Darmaduman dizisiyle gelen Hafsanur Sancaktutan’ın iç çamaşırlı kareleri başları döndürdü adeta olay yarattı. Dünyayla Benim Aramda dizisinde yer verdiği cesur mastürbasyon sahneleriyle akıllara kazınan başarılı oyuncunun bu karelerini görenler ise “Yandık be!” demeden yapamadı. Güzelliğiyle ortalığı inim inim inleten Hafsanur Sancaktutan’a bir bakan bir daha baktı! İşte merak edilenler…

Her bir karesi olay yaratan Hafsanur Sancaktutan’ın kısa bir süre önce ekranlara veda ettiği dizi Darmaduman’da hayat verdiği Derin karakteri çok beğenilmişti. Yeni dizi projelerine başlamadan hemen önce kafa tatiline çıkan Hafsanur Sancaktutan, herkesi şok etmişti. Peki, güzeller güzeli oyuncu Hafsanur Sancaktutan nasıl bir kareye yer verdi?

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21 Oca 2023 - 21:25 Ankara- Yaşam

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