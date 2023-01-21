Masterchef Danilo Şef Hayatının En Berbat Günlerini Yaşıyor! “İtalya’nın Yüz Karası!” Milyonlarca Kişiyi Göz Göre…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Masterchef’te öne çıkan şeflerden bir tanesi olan Danilo Zanna, resmen hayatının en berbat gününü yaşıyor. İtalya’nın yıldızı olarak bilinirken şimdilerde “İtalya’nın yüz karası” olarak anılmaya başlayan Danilo Zanna, meğer milyonlarca kişiyi göz göre göre…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yarışmanın en eğlenceli şeflerinden bir tanesi olan Danilo Zanna’nın hayranları ise her sene daha çok büyüyordu. Bir fenomen şef haline gelen Danilo Zanna’ya milyonlarca kişi güveniyordu. Her hamlesi olay yaratan Danilo Zanna, şok bir iddiayla anılmaya başladı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.