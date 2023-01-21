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21 Oca 2023 - 21:57

Masterchef Danilo Şef Hayatının En Berbat Günlerini Yaşıyor! “İtalya’nın Yüz Karası!” Milyonlarca Kişiyi Göz Göre…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Masterchef’te öne çıkan şeflerden bir tanesi olan Danilo Zanna, resmen hayatının en berbat gününü yaşıyor. İtalya’nın yıldızı olarak bilinirken şimdilerde “İtalya’nın yüz karası” olarak anılmaya başlayan Danilo Zanna, meğer milyonlarca kişiyi göz göre göre…