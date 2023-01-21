- 21 Oca 2023 - 21:57 G: 21 Oca 2023 - 22:43

Masterchef Danilo Şef Hayatının En Berbat Günlerini Yaşıyor! “İtalya’nın Yüz Karası!” Milyonlarca Kişiyi Göz Göre…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Masterchef’te öne çıkan şeflerden bir tanesi olan Danilo Zanna, resmen hayatının en berbat gününü yaşıyor. İtalya’nın yıldızı olarak bilinirken şimdilerde “İtalya’nın yüz karası” olarak anılmaya başlayan Danilo Zanna, meğer milyonlarca kişiyi göz göre göre…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yarışmanın en eğlenceli şeflerinden bir tanesi olan Danilo Zanna’nın hayranları ise her sene daha çok büyüyordu. Bir fenomen şef haline gelen Danilo Zanna’ya milyonlarca kişi güveniyordu. Her hamlesi olay yaratan Danilo Zanna, şok bir iddiayla anılmaya başladı! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Oca 2023 - 21:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hafsanur Sancaktutan’ın İç Çamaşırlı Kareleri Olay! Cesur Mastürbasyon Sahnelerinden Sonra… “Yandık Be!” mask
Hafsanur Sancaktutan’ın İç Çamaşırlı Kareleri Olay! Cesur Mastürbasyon Sahnelerinden Sonra… “Yandık Be!”
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi Dizisinde 2. Polat Alemdar Şoku! İmzalar Atıldı; Kanal ve Kadro… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinde 2. Polat Alemdar Şoku! İmzalar Atıldı; Kanal ve Kadro…
Esra Erol’da Zıvanadan Çıkaran Olay! Eşini Kıskandırmak İçin Yengesinden Kocasını Ödünç Aldı. mask
Esra Erol’da Zıvanadan Çıkaran Olay! Eşini Kıskandırmak İçin Yengesinden Kocasını Ödünç Aldı.
Çöp Adam Dizisinin Meryem’i Nefes Kesti! 20 Kilo Verdikten Sonra… Minisiyle Alev Alev! mask
Çöp Adam Dizisinin Meryem’i Nefes Kesti! 20 Kilo Verdikten Sonra… Minisiyle Alev Alev!
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer’in Sırrı Açığa Çıktı! Eski Karısı Yakasına Yapışmıştı; Sebebi… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer’in Sırrı Açığa Çıktı! Eski Karısı Yakasına Yapışmıştı; Sebebi…
Survivor Ayşe Duş Sonrası Pozuyla Şok Etti! Sırılsıklam Halleriyle Şok İçerisinde Bıraktı; Bornozuyla… mask
Survivor Ayşe Duş Sonrası Pozuyla Şok Etti! Sırılsıklam Halleriyle Şok İçerisinde Bıraktı; Bornozuyla…
Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı! Soyunurken Pozlar Verince Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı “Evlilik Arifesinde…” mask
Şeyma Subaşı Bunu da Yaptı! Soyunurken Pozlar Verince Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı “Evlilik Arifesinde…”
Yalı Çapkını Ferit Kapının Önüne Konuldu! Seyran’ı Çıldırtmıştı; En Sonunda Kararı Verildi… mask
Yalı Çapkını Ferit Kapının Önüne Konuldu! Seyran’ı Çıldırtmıştı; En Sonunda Kararı Verildi…
Serenay Sarıkaya’nın Mastürbasyon Sahnesi Ateşleri Yükseltti! Yataktaki Halleri Ağızları Açık Bıraktı… mask
Serenay Sarıkaya’nın Mastürbasyon Sahnesi Ateşleri Yükseltti! Yataktaki Halleri Ağızları Açık Bıraktı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mahkumlara Af Çıkacak Mı ve Ne Zaman Çıkacak? 2023 İnfaz İyileştirmesi Nedir? 120 Bin Mahkumu İlgilendiriyor! mask
Mahkumlara Af Çıkacak Mı ve Ne Zaman Çıkacak? 2023 İnfaz İyileştirmesi Nedir? 120 Bin Mahkumu İlgilendiriyor!
Hafsanur Sancaktutan’ın İç Çamaşırlı Kareleri Olay! Cesur Mastürbasyon Sahnelerinden Sonra… “Yandık Be!” mask
Hafsanur Sancaktutan’ın İç Çamaşırlı Kareleri Olay! Cesur Mastürbasyon Sahnelerinden Sonra… “Yandık Be!”
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Belli Oldu! Derya mı, Ilgaz mı, Pars mı? Neler Oluyor?
Kurtlar Vadisi Dizisinde 2. Polat Alemdar Şoku! İmzalar Atıldı; Kanal ve Kadro… mask
Kurtlar Vadisi Dizisinde 2. Polat Alemdar Şoku! İmzalar Atıldı; Kanal ve Kadro…
Çöp Adam Dizisinin Meryem’i Nefes Kesti! 20 Kilo Verdikten Sonra… Minisiyle Alev Alev! mask
Çöp Adam Dizisinin Meryem’i Nefes Kesti! 20 Kilo Verdikten Sonra… Minisiyle Alev Alev!
Esra Erol’da Zıvanadan Çıkaran Olay! Eşini Kıskandırmak İçin Yengesinden Kocasını Ödünç Aldı. mask
Esra Erol’da Zıvanadan Çıkaran Olay! Eşini Kıskandırmak İçin Yengesinden Kocasını Ödünç Aldı.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL