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22 Oca 2023 - 01:08

Masterchef Danilo Şef Hayatının En Utanç Günlerini Yaşıyor! Parmesan Peyniri Yerine Bakın Ne Yediriyormuş! Milyonlarca Kişiyi Göz Göre…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Masterchef’te öne çıkan şeflerden bir tanesi olan Danilo Zanna, resmen hayatının en berbat gününü yaşıyor. İtalya’nın yıldızı olarak bilinirken Danilo Şef Parmesan Peyniri Yerine Bakın Ne Yediriyormuş meğer milyonlarca kişiyi göz göre göre…