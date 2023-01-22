- 22 Oca 2023 - 01:08

Masterchef Danilo Şef Hayatının En Utanç Günlerini Yaşıyor! Parmesan Peyniri Yerine Bakın Ne Yediriyormuş! Milyonlarca Kişiyi Göz Göre…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Masterchef’te öne çıkan şeflerden bir tanesi olan Danilo Zanna, resmen hayatının en berbat gününü yaşıyor. İtalya’nın yıldızı olarak bilinirken Danilo Şef Parmesan Peyniri Yerine Bakın Ne Yediriyormuş meğer milyonlarca kişiyi göz göre göre…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz haftalarda ekranlara gelmişti. Yarışmanın en eğlenceli şeflerinden bir tanesi olan Danilo Zanna’nın hayranları ise her sene daha çok büyüyordu. Bir fenomen şef haline gelen Danilo Zanna’ya milyonlarca kişi güveniyordu. Her hamlesi olay yaratan Danilo Zanna, şok bir iddiayla anılmaya başladı! İşte merak edilenler…

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22 Oca 2023 - 01:08 Ankara- Yaşam

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