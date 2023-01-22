Melek Baykal Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Melek Baykal Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!

Şarkılar Bizi Söyler 22 Ocak Cumartesi günü yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Her hafta ünlü konuklarıyla dikkat çekiyor. Şarkılar Bizi Söyler programının bu hafta ki konuklarından biri Melek Baykal oldu. Melek Baykal kaç yaşında, kiminle evli, aslen nereli gibi yaşamı ile ilgili bilgiler merak uyandırdı. Peki, Melek Baykal kimdir?

Melek Baykal Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!

Melek Baykal, "Ferhunde Hanımlar", "Hayat Bağları" ve "Cennet Mahallesi" dizilerindeki rolleriyle tanınan bir Türk oyuncudur. Özellikle Ferhunde Hanımlar dizisindeki "Nermin", Hayat Bağları dizisindeki "Nurhayat" ve Cennet Mahallesi dizisindeki "Pembe" rolüyle popüler olmuştur.

İstanbul'da 7 Ağustos 1954 yılında doğdu. Oyunculuk mesleğine 17 yaşında başladı. Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu ve uzun süre Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde çalıştı.

Ankara'da çekilen "Ferhunde Hanımlar" dizisindeki rolüyle tanınmaya başladıktan sonra, diğer oyunculuk fırsatlarını değerlendirmek için İstanbul'a taşındı. Çeşitli televizyon dizilerinde de rol alan oyuncu, ilk sinema deneyimini Kaçma Birader adlı filmde canlandırdığı Rambo rolüyle yaşamıştır.

2012-2015 yılları arasında Star TV'de kadın programı sunuculuğu yaptı. 2020 yılında Sahrap Soysal ile birlikte Dudugiller YouTube kanalında içerik üretmeye başlamıştır.

Kişisel hayatında Warner Striening ve Zafer Ergin olmak üzere iki kez evlenip ayrılmıştır.

Melek Baykal Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!