Survivor Yarışmasından O Yarışmacı Çekildi! Zorluğa Dayanamadı; Memleketine Geri Döndü…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ilk bölümleri olmasına rağmen bir yarışmacının evine döndüğü ve yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Zorluklara karşı dayanamayan yarışmacı, sevenlerini ise yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, heyecanlı bir biçimde kaldığı yerden devam ediyor. Rekabetin ve hırsın ön planda olduğu yarışmada, yarışmacıların tek bir hedefi var: şampiyon olmak! Aylarca bunun için savaş verecek olan yarışmacılar, engel nedir bilmeyecekler! Yarışmanın yeni bölümü bu akşam 20.00’da ekranlara gelecekti ama yeni bölümden önce bir veda haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.