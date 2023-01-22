- 22 Oca 2023 - 09:55 G: 22 Oca 2023 - 10:00

Survivor Yarışmasından O Yarışmacı Çekildi! Zorluğa Dayanamadı; Memleketine Geri Döndü…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmanın ilk bölümleri olmasına rağmen bir yarışmacının evine döndüğü ve yarışmadan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Zorluklara karşı dayanamayan yarışmacı, sevenlerini ise yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, heyecanlı bir biçimde kaldığı yerden devam ediyor. Rekabetin ve hırsın ön planda olduğu yarışmada, yarışmacıların tek bir hedefi var: şampiyon olmak! Aylarca bunun için savaş verecek olan yarışmacılar, engel nedir bilmeyecekler! Yarışmanın yeni bölümü bu akşam 20.00’da ekranlara gelecekti ama yeni bölümden önce bir veda haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 09:55 Ankara- Yaşam

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