Survivor Yarışmasından O Yarışmacı Çekildi! Zorluğa Dayanamadı; Memleketine Geri Döndü…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, heyecanlı bir biçimde kaldığı yerden devam ediyor. Rekabetin ve hırsın ön planda olduğu yarışmada, yarışmacıların tek bir hedefi var: şampiyon olmak! Aylarca bunun için savaş verecek olan yarışmacılar, engel nedir bilmeyecekler! Yarışmanın yeni bölümü bu akşam 20.00’da ekranlara gelecekti ama yeni bölümden önce bir veda haberi geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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