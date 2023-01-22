- 22 Oca 2023 - 11:03 G: 22 Oca 2023 - 11:05

Ömer Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahnelerden Sonra İpi Kesildi; Kanaldan Karar Çıktı!

STAR TV ekranlarının yeni dizisi Ömer’in yayından kaldırılacağı gündeme bomba gibi düştü. O sahneleriyle tepki üzerine tepki toplayan Ömer dizisi için kanaldan karar çıktı. Apar topar senaryoyu yeniden düzenleyen Ömer dizisinin yapımı dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Ömer dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin hem muhteşem oyuncu kadrosu hem de hikayesi seyircinin gözlerini üzerine çekiyordu. İlk bölümüyle büyük bir yankı uyandıran Ömer dizisinden yayınlanan bir sahne ise seyircilerin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu çünkü Türk televizyon tarihinde daha önce böyle bir sahne hiç çekilmemişti. Şimdiyse dizinin tamamen yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 11:03 Ankara- Yaşam

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