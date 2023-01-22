- 22 Oca 2023 - 11:28 G: 22 Oca 2023 - 11:44

5 Litre Ayçiçek Yağı Sadece 144 TL! Dışarda 170 Liradan Aşağı Satılmıyor Ama O Market…

Milyonlarca hanenin olmazsa olmazı Ayçiçek yağı, artan fiyatlarından dolayı vatandaşı zorluyor. Hal böyle olunca vatandaşlarda en uygun hangi market Ayçiçek yağı satıyorsa ondan almaya çalışıyor. O market ise 5 litrelik Ayçiçek yağını sadece 144 TL’ye satışa çıkardığını duyurarak ağızları açık bıraktı. Normalde 170 liradan aşağıya satılmayan Ayçiçek yağının bu kadar ucuza satıldığını duyanlar ise soluğu orada aldı. İşte merak edilenler…

Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Ayçiçek yağındaki piyasa değişmişti. Bir de üzerine stok sorunu binince Ayçiçek yağı zirveye doğru yükselmişti. Sadece birkaç haftada zam üzerine zam alan Ayçiçek yağı için marketler ise müşteri çekmek adına indirim yapmaya başladı. En son hamle ise CarrefourSa Market’ten geldi. İşte merak edilenler…

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22 Oca 2023 - 11:28 Ankara- Yaşam

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