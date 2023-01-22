Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu…
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Müge Anlı’da son zamanların gündemi Arife Gökçe’nin kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan son dakika gelişmesi ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Arife Gökçe’nin kaybının baş şüphelisi olarak bilinen ve halk arasında “Sapık” olarak anılan Sinan’ın intihar ettiği konuşulurken gelen bu bilgi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz haftalarda Arife Gökçe’nin eşi Fikri Bey, programa katılmış ve eşinden haftalardır haber alamadığını ifade etmişti. Dışarıya yemeğin altını söndürmeden, dişini bile takmadan çıkıp gittiğini ifade eden Fikri Bey, Arife Gökçe’nin başına bir şeyin geldiğini düşünüyordu. Arife Gökçe’yi ve köydeki tüm yaşlı kadınları rahatsız eden Sinan ise Arife Gökçe’yi son kez görenler arasında yerini alıyordu. Peki, Arife Gökçe kaybında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.