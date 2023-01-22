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22 Oca 2023 - 11:56

Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Müge Anlı’da son zamanların gündemi Arife Gökçe’nin kaybı olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanan son dakika gelişmesi ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Arife Gökçe’nin kaybının baş şüphelisi olarak bilinen ve halk arasında “Sapık” olarak anılan Sinan’ın intihar ettiği konuşulurken gelen bu bilgi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…