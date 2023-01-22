Masterchef Pelin, Seda Sayan’a Döndü! Danilo Zanna’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Estetikleri Olay Oldu…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 sezonunda bulunan Pelin Zaman, geçirmiş olduğu estetik operasyonlarından sonra adeta Seda Sayan’a döndü. Yarışma döneminde Danilo Zanna’yla adı aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman, estetikleriyle olay üzerine olay oldu. İşte Pelin Zaman’ın son hali…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her sezonu büyük bir ilgiyle takip edilmişti. 2021 sezonunda fırtınalar estiren isimler arasında bulunan Pelin Zaman’ın şimdilerde programın jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya’nın yanında şef olarak çalıştığı biliniyordu. Kabin memuru olarak girdiği yarışmadan aşçı olarak çıkan Pelin Zaman, defalarca kez pota görmüştü. Yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşen Pelin Zaman’ın estetikleri şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.