- 22 Oca 2023 - 12:28 G: 22 Oca 2023 - 12:46

Masterchef Pelin, Seda Sayan’a Döndü! Danilo Zanna’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Estetikleri Olay Oldu…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 sezonunda bulunan Pelin Zaman, geçirmiş olduğu estetik operasyonlarından sonra adeta Seda Sayan’a döndü. Yarışma döneminde Danilo Zanna’yla adı aşk dedikodularına karışan Pelin Zaman, estetikleriyle olay üzerine olay oldu. İşte Pelin Zaman’ın son hali…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her sezonu büyük bir ilgiyle takip edilmişti. 2021 sezonunda fırtınalar estiren isimler arasında bulunan Pelin Zaman’ın şimdilerde programın jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya’nın yanında şef olarak çalıştığı biliniyordu. Kabin memuru olarak girdiği yarışmadan aşçı olarak çıkan Pelin Zaman, defalarca kez pota görmüştü. Yarışmadan sonra bambaşka birisine dönüşen Pelin Zaman’ın estetikleri şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 12:28 Ankara- Yaşam

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Masterchef Pelin, Seda Sayan’a Döndü! Danilo Zanna’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Estetikleri Olay Oldu… mask
Masterchef Pelin, Seda Sayan’a Döndü! Danilo Zanna’yla Aşk Yaşadığı Konuşuluyordu; Estetikleri Olay Oldu…
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