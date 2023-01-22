- 22 Oca 2023 - 13:57 G: 22 Oca 2023 - 14:24

Kızılcık Şerbeti Doğa Minicik Eteğiyle Nefes Kesti! “Sen Neymişsin Be!” Fiziğiyle Büyüledi…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun minicik eteğiyle vermiş olduğu pozlarla nefesleri kesti. Hayranlarından “Sen neymişsin be” yorumlarını alan Sıla Türkoğlu, fiziğiyle büyüledi! İşte hayranlarından binlerce beğeni alan Sıla Türkoğlu’nun o kareleri…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında bulunuyordu. Dizide seküler bir ailede büyümüş olan Doğa’ya hayat veren Sıla Türkoğlu, karakterini sadece oynamıyor adeta yaşıyordu. Duygularını çok iyi bir biçimde geçiren Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden sonra Kızılcık Şerbeti dizisinde adeta yıldızını parlatmıştı. Güzeller güzeli oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşımlar ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 13:57 Ankara- Yaşam

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