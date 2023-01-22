Hesaplara Tam Tamına 4.125 TL Ödeme Yatıyor! Şartlar Belli, Devlet Düğmeye Bastı!
Hesaplara tam tamına 4.125 TL ödeme yatmaya başlayacak! Şartları sağlayan vatandaşlara verileceği açıklanan bu ödeme için devlet kısa bir süre önce düğmeye bastı. Milyonlarca kişinin faydalandığı bu ödemenin detaylarını ise Haberler Ankara olarak sizler için derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devlet, ihtiyacı olanlara ve dar gelirli ailelere özel destekler çıkararak geçim derdine kısa bir ara veriyor. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara gelen haberse dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücret, memur maaşları ve emekli zammından hemen sonra desteklere de belli bir oranda zam gelmişti. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ise 2023 yılında ne kadar olduğunu merak etti. İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.