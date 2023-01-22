Hesaplara Tam Tamına 4.125 TL Ödeme Yatıyor! Şartlar Belli, Devlet Düğmeye Bastı!

Devlet, ihtiyacı olanlara ve dar gelirli ailelere özel destekler çıkararak geçim derdine kısa bir ara veriyor. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara gelen haberse dikkatleri üzerine çekti. Asgari ücret, memur maaşları ve emekli zammından hemen sonra desteklere de belli bir oranda zam gelmişti. Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar ise 2023 yılında ne kadar olduğunu merak etti. İşte detaylar…

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