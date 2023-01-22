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22 Oca 2023 - 16:15

2 Çocuk Annesi Pelin Karahan’ın İç Çamaşırsız Pozları Gündem Oldu! “Dekolten Dozunu Aşmış!”

Yakın zamanda ekranlara bambaşka bir projeyle dönmesi beklenen 2 çocuk annesi Pelin Karahan’ın iç çamaşırsız pozları gündem oldu. Sosyal medyada yankı uyandıran güzeller güzeli isme takipçileri ise “Dekolten dozunu aşmış” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…