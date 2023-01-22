2 Çocuk Annesi Pelin Karahan’ın İç Çamaşırsız Pozları Gündem Oldu! “Dekolten Dozunu Aşmış!”
Yakın zamanda ekranlara bambaşka bir projeyle dönmesi beklenen 2 çocuk annesi Pelin Karahan’ın iç çamaşırsız pozları gündem oldu. Sosyal medyada yankı uyandıran güzeller güzeli isme takipçileri ise “Dekolten dozunu aşmış” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
38 yaşında olan güzeller güzeli oyuncu; Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Mihrimah Sultan’la ününe ün katmıştı. Asıl çıkışını ise Kavak Yelleri dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle yapan Pelin Karahan, ekranların aranan yüzü olmuştu. Kilo verdikten sonra bambaşka birisine dönüşen güzeller güzeli oyuncu, iç çamaşırsız kareleriyle başları döndürdü. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.