Migros Market İndirimiyle Farkını Yarattı! Çay 34 TL, Balık 79 TL, Pastırma 36 TL, Tavuk 48 TL…

Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle ve kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken Migros Market, kısa bir süre önce yine muhteşem bir indirime imzasını attı. Bünyesinde barındırdığı Money Club Kart’a özel indirimler yapan Migros Market, herkesi şaşırtacak bir hamlede bulundu. Temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir kampanya duyuran Migros Market, müşterilerini şok etti. İşte merak edilenler…

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