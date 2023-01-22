Migros Market İndirimiyle Farkını Yarattı! Çay 34 TL, Balık 79 TL, Pastırma 36 TL, Tavuk 48 TL…
Migros market indirimleriyle yine farkını ortaya koydu. 20 Ocak’ta başlattığı indirimi 26 Ocak’ta sonlandıracak olan Migros Market; çayı 34 TL’ye, balığı 79 TL’ye, pastırmayı 36 TL’ye, tavuğu 48 TL’ye ve daha binlerce ürünü muhteşem fiyatlarla raflara dizdi. İşte Migros Market’in o indirimi…
Dönem dönem yapmış olduğu indirimlerle ve kampanyalarla dikkatleri üzerine çeken Migros Market, kısa bir süre önce yine muhteşem bir indirime imzasını attı. Bünyesinde barındırdığı Money Club Kart’a özel indirimler yapan Migros Market, herkesi şaşırtacak bir hamlede bulundu. Temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir kampanya duyuran Migros Market, müşterilerini şok etti. İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.