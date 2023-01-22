- 22 Oca 2023 - 18:24 G: 22 Oca 2023 - 18:29

Esra Erol’da “Ayşe Yenge” Denilen Şükrü’nün Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Kadın Ticareti Mevzu Bahis Olmuştu…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Esra Erol’da olaylar durulmak nedir bilmiyor. Kısa bir süre önce Ayşe Yenge diye kayıt edilen kişinin Şükrü çıktığı yasak aşk olayında; kadın ticareti bile mevzu bahis bile olmuştu. Yaşanan olayların ardından Şükrü denilen ismin sevgilisi canlı yayına bağlanıp herkesi şok edecek ifadelerde bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Abdullah Bey, eşi Döndü Hanım’ın evi terk ettiğini ifade ederek yardım istemişti. Karısını çok sevdiğini ve barışmak istediğini ifade eden Abdullah Bey’in sözlerinden hemen sonra Döndü Hanım, programa katılmıştı. Abdullah Bey aynı zamanda Döndü Hanım’ın telefonunda kayıtlı olan “Ayşe Yenge” isimli şahsın sevgilisi Şükrü olduğunu ifade etmişti. Yayınlanan bölümde Şükrü Bey’in sevgilisi programa katıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 18:24 Ankara- Yaşam

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