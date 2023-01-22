Meteoroloji’den Kar Yağışı Uyarısı! Tarihler Verildi; Sakın Dışarı Çıkmayın, Hasta Olursunuz…
Meteoroloji’den kar yağışı uyarıları gelmeye başladı. Her ne kadar Ocak ayının son günlerinde olsak bile havaların 12 ile 20 derece arasında ülke genelinde görüldüğü görülüyordu. Sıcakların ardından soğuk ve çetin bir kışın geleceği ise görülmüştü. Kar yağışı için o bölgelere tarihler verildi ve dışarda mümkün mertebe durulmaması konusunda uyarılar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayına girilmeden hemen önce birçok şehirde kar yağışı olmuştu ama kalıcı olmamıştı. Havaların ısındığı şu dönemlerde iklimsel olarak bir krizin yaşandığı görülebiliyordu. Yakın zamanda havaların giderek düşeceği ve hatta birçok ilimizde uzun süreli kar yağışların başlayacağı düşünülüyordu. Uzman isimden gelen kar yağışı tarihi ise birçok vatandaşın dikkatini çekti. O illerimde yaşayan vatandaşların, duyurulan tarihler arasında mümkün mertebe evde olması tembihlendi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.