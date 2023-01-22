- 22 Oca 2023 - 18:50

Meteoroloji’den Kar Yağışı Uyarısı! Tarihler Verildi; Sakın Dışarı Çıkmayın, Hasta Olursunuz…

Meteoroloji’den kar yağışı uyarıları gelmeye başladı. Her ne kadar Ocak ayının son günlerinde olsak bile havaların 12 ile 20 derece arasında ülke genelinde görüldüğü görülüyordu. Sıcakların ardından soğuk ve çetin bir kışın geleceği ise görülmüştü. Kar yağışı için o bölgelere tarihler verildi ve dışarda mümkün mertebe durulmaması konusunda uyarılar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Ocak ayına girilmeden hemen önce birçok şehirde kar yağışı olmuştu ama kalıcı olmamıştı. Havaların ısındığı şu dönemlerde iklimsel olarak bir krizin yaşandığı görülebiliyordu. Yakın zamanda havaların giderek düşeceği ve hatta birçok ilimizde uzun süreli kar yağışların başlayacağı düşünülüyordu. Uzman isimden gelen kar yağışı tarihi ise birçok vatandaşın dikkatini çekti. O illerimde yaşayan vatandaşların, duyurulan tarihler arasında mümkün mertebe evde olması tembihlendi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 18:50 Ankara- Yaşam

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