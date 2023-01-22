Meteoroloji’den Kar Yağışı Uyarısı! Tarihler Verildi; Sakın Dışarı Çıkmayın, Hasta Olursunuz…

Ocak ayına girilmeden hemen önce birçok şehirde kar yağışı olmuştu ama kalıcı olmamıştı. Havaların ısındığı şu dönemlerde iklimsel olarak bir krizin yaşandığı görülebiliyordu. Yakın zamanda havaların giderek düşeceği ve hatta birçok ilimizde uzun süreli kar yağışların başlayacağı düşünülüyordu. Uzman isimden gelen kar yağışı tarihi ise birçok vatandaşın dikkatini çekti. O illerimde yaşayan vatandaşların, duyurulan tarihler arasında mümkün mertebe evde olması tembihlendi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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