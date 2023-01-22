Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran Dizisinden Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Burak Deniz Bile Yanında…
2023 yılında ekranlarda çok fazla görülecek olan ünlülerden bir tanesi olan Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran dizisiyle şu sıralar çok konuşulduğu biliniyordu. Artık bir dünya markası haline gelen Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran dizisinden kazandığı paranın haddinin hesabının olmadığı ortaya çıktı! Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’in bile bu kadar kazanmadığı da yine ortaya çıkanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekranların aranan yüzü haline gelen Serenay Sarıkaya, çok özel projelerde çalışmak üzere uzun bir süre ekranlara gelmiyordu. Daha sonra ekranlara yaptığı dönüşle aylarda ismiyle ortalığı sallıyordu. Dünyanın konuştuğu ünlülerden sadece bir tanesi olan Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran dizisinden kazandığı şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.