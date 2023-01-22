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22 Oca 2023 - 19:14

Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran Dizisinden Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Burak Deniz Bile Yanında…

2023 yılında ekranlarda çok fazla görülecek olan ünlülerden bir tanesi olan Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran dizisiyle şu sıralar çok konuşulduğu biliniyordu. Artık bir dünya markası haline gelen Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran dizisinden kazandığı paranın haddinin hesabının olmadığı ortaya çıktı! Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir’in bile bu kadar kazanmadığı da yine ortaya çıkanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…