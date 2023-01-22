- 22 Oca 2023 - 19:35 G: 22 Oca 2023 - 19:44

Kiracıların Dikkatine! Ev Sahibiniz Uyanıksa Bunu Yapabilir; Ondan Önce Soluğu Mahkemede Alın…

Kiracılara önemli uyarılar gelmeye başladı. Ev sahibiniz eğer biraz bile uyanıksa sizi büyük bir sorunun ortasına bırakabilir. Sizleri mahkemelik edecek olan bu duruma uzman isimlerden uyarılar gelmeye başladı. Kirada oturmanın derdini çeken vatandaş, bir de ev sahibiyle sorunlar yaşadığı zaman iyice sıtkı sıyrılır bir konuma geliyor. Peki, neler oluyor?

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar bir kere yaşanınca ucu bucağı gelmiyor. Her gün yeni bir olayın eklendiği ev sahibi – kiracı ilişkisine, şok bir olay eklendi. Kiracısını çıkartmak isteyen ve bahanesi ne olursa olsun ev sahiplerinin yeni bir yola başvurdukları ortaya çıktı. Ev sahiplerinin bu kez de kiracıların ödeme yaptığı banka hesabını kapatarak; “Kira ödememe” hakkında işlem başlatıp mağdur olduğunu ifade ettikleri ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Oca 2023 - 19:35 Ankara- Yaşam

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