Kiracıların Dikkatine! Ev Sahibiniz Uyanıksa Bunu Yapabilir; Ondan Önce Soluğu Mahkemede Alın…

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar bir kere yaşanınca ucu bucağı gelmiyor. Her gün yeni bir olayın eklendiği ev sahibi – kiracı ilişkisine, şok bir olay eklendi. Kiracısını çıkartmak isteyen ve bahanesi ne olursa olsun ev sahiplerinin yeni bir yola başvurdukları ortaya çıktı. Ev sahiplerinin bu kez de kiracıların ödeme yaptığı banka hesabını kapatarak; “Kira ödememe” hakkında işlem başlatıp mağdur olduğunu ifade ettikleri ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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