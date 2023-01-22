Acun Ilıcalı Berdan Mardini’yi Diyarbakır’a Paket Etti! Herkes Sağlık Sorunu Sanıyor Ama Diskalifiyesinin Perde Arkası…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’dan Berdan Mardini’nin evine gönderildiği gündeme bomba gibi düştü. Yaşamış olduğu sakatlıktan sonra oyuna katılamayan Berdan Mardini’nin diskalifiyesinin perde arkasından skandal bir olay çıktı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı canla başla savaş vermiş ve oyunu kazanmayı amaçlamışlardı. Üst üste oyun kazanan Gönüllüler takımı son bölümde de oyunu kazanmıştı. Her bir yarışmacısı ayrı bir olay yaratan Survivor 2023 yarışmasından Berdan Mardini’nin diskalifiye edilme kararı sevenlerini yerle bir etti. Acun Ilıcalı’nın “Gönderin” dediği Berdan Mardini’nin memleketine yani Diyarbakır’a bilet alındı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.