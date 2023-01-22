Acun Ilıcalı Berdan Mardini’yi Diyarbakır’a Paket Etti! Herkes Sağlık Sorunu Sanıyor Ama Diskalifiyesinin Perde Arkası…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı canla başla savaş vermiş ve oyunu kazanmayı amaçlamışlardı. Üst üste oyun kazanan Gönüllüler takımı son bölümde de oyunu kazanmıştı. Her bir yarışmacısı ayrı bir olay yaratan Survivor 2023 yarışmasından Berdan Mardini’nin diskalifiye edilme kararı sevenlerini yerle bir etti. Acun Ilıcalı’nın “Gönderin” dediği Berdan Mardini’nin memleketine yani Diyarbakır’a bilet alındı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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