Survivor'da Şok Eden Diskalifiye! Bir Değil İki Kişi Birden Ayrıldı! Acun Ilıcalı Yeni Sert Kuralları Açıkladı… Bundan Böyle!
Survivor 2023 kıran kırana tüm hızıyla yayın hayatına devam ediyor. 22 Ocak Pazar gecesi Yarışmacılar dokunulmazlık için dişe diş mücadele etti. Gecenin ilerleyen dakikalarında Konseye damga vuran iki olay yaşandı. Birincisi iki ünlünün diskalifiyesi, ikincisi ise yeni kuralar. Peki Survivor 2023'te hangi ünlüler diskalifiye oldu. Acun ılcalı'nın açıkladığı zorluk yeniliği nedir, yokluk adası var mı? İşte detaylar...
Survivor 2023 kıran kırana tüm hızıyla yayın hayatına devam ediyor. 22 Ocak Pazar gecesi Yarışmacılar dokunulmazlık için dişe diş mücadele etti. Acun Ilıcalı’nın Konseyde yaptığı açıklamalar ise güne damgasını vurdu. Ünlüler takımından iki ismin yarışmadan diskalifiye edildiğini duyurdu bunun yanında açıkladığı yeni sert kurallar ise yarışmacıları şoke etti.
Survivor'ın en son bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yer almış, ilk oyunu Ünlüler takımı kazanırken, erkek yarışmacılar ayrı bir mücadeleye katılmıştı. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi, Gönüllüler takımının sonunda kazanmasıyla son tura yükseldi.
Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımının güçlü bir başlangıç yapması nedeniyle kutlayarak, eleme adaylarının belirlenmesini istedi. Ilıcalı konseyi ikinci kez toplayarak yarışmacılarla paylaşacağı önemli bilgiler olduğunu açıkladı. İşte diskalifiye ve yeni kuarallar.
Peki Survivor 2023'te hangi ünlüler diskalifiye oldu. Acun ılcalı'nın açıkladığı zorluk yeniliği nedir, yokluk adası var mı? İşte detaylar...
23 Oca 2023 - 01:00 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.