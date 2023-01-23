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23 Oca 2023 - 08:23

Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 23 Ocak 2023 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Elektrik kesintisi, şiddetli hava koşulları, ekipman arızası veya elektrik şebekesindeki sorunlar gibi çeşitli faktörlerin neden olabileceği, bir alandaki geçici veya kalıcı elektrik gücü kaybıdır. Peki, 23 Ocak 2023 Pazartesi Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 23 Ocak 2023 Pazartesi Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…