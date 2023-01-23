- 23 Oca 2023 - 09:57 G: 23 Oca 2023 - 10:01

Altın Fiyatlarında Sular Durulmuyor! 23 Ocak Altın Fiyatları Krizi Yaşattı! Aklı Olan…

Altın fiyatlarında sular durulmak nedir bilmiyor. Ocak ayının ilk günlerinden beri yükselişte olan altın, şimdi düşmeye başladı ve yatırımcının kafasında soru işaretlerine neden oldu. 23 Ocak altın fiyatları ise hem ekonomi takip edenler hem de yatırımcılar tarafından araştırma konusu olunca; Haberler Ankara olarak sizlere güncel altın fiyatlarını derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…

ONS altın, bilindiği üzere son 8.5 ayın en üst seviyesine kadar çıkarak, 1.920 dolar seviyesini aşmıştı. Uzmanlar ise altın daha fazla yükselmeden vatandaşlara uyarıda bulunarak altın almalarına teşvik etmişti ama düşüş yaşanınca kafalar karıştı. Peki, neler oluyor?

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23 Oca 2023 - 09:57 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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