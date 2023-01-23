Altın Fiyatlarında Sular Durulmuyor! 23 Ocak Altın Fiyatları Krizi Yaşattı! Aklı Olan…
Altın fiyatlarında sular durulmak nedir bilmiyor. Ocak ayının ilk günlerinden beri yükselişte olan altın, şimdi düşmeye başladı ve yatırımcının kafasında soru işaretlerine neden oldu. 23 Ocak altın fiyatları ise hem ekonomi takip edenler hem de yatırımcılar tarafından araştırma konusu olunca; Haberler Ankara olarak sizlere güncel altın fiyatlarını derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…
ONS altın, bilindiği üzere son 8.5 ayın en üst seviyesine kadar çıkarak, 1.920 dolar seviyesini aşmıştı. Uzmanlar ise altın daha fazla yükselmeden vatandaşlara uyarıda bulunarak altın almalarına teşvik etmişti ama düşüş yaşanınca kafalar karıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.