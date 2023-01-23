Survivor Berdan Mardin’nin Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Sadece 1 Hafta Dayandı Ama…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da heyecan devam ediyor. Yarışmadan dün akşam çekilen isim Berdan Mardini olmuştu. Sevenlerini üzen Berdan Mardini’nin kazandığı ücreti duyanlar ise ne diyeceğini şaşırdı. Sadece 1 hafta yarışmada kalan Berdan Mardini cebini parayla doldurup yarışmadan çekildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının 6. bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler takımında dokunulmazlık için mücadele verilmişti ve gün sonunda kazanan takım yine Gönüllüler takımı olmuştu. Yarışmanın yıldız isimlerinden olan Berdan Mardini’nin yarışmadan çekildiği ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Peki, yarışmada sadece 1 hafta kalan Berdan Mardini ne kadar kazanç elde etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.