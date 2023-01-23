Survivor Berdan Mardin’nin Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok! Sadece 1 Hafta Dayandı Ama…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının 6. bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ünlüler ve Gönüllüler takımında dokunulmazlık için mücadele verilmişti ve gün sonunda kazanan takım yine Gönüllüler takımı olmuştu. Yarışmanın yıldız isimlerinden olan Berdan Mardini’nin yarışmadan çekildiği ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Peki, yarışmada sadece 1 hafta kalan Berdan Mardini ne kadar kazanç elde etti?

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