Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun Sevişmesi Sahnesi Geceyi Salladı! Ateşli Halleriyle Şoku Yaşattılar…

Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ceylin ve Ilgaz’ın çözmeye çalıştığı denizdeki gelin olayı giderek büyüyordu. Öyle ki, Ilgaz Savcı’nın canı pahasına aldığı tehditlerden birçok kişi zarar görüyordu. Ceylin’e gelen aramalardan sonra Ceylin artık ne yapacağını şaşırmış ve durumu Pars Savcı’ya açıklamıştı. Dizinin son bölümünde yayınlanan sevişme sahnesi ise ortalığı kattı karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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