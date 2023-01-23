- 23 Oca 2023 - 10:38 G: 23 Oca 2023 - 10:40

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun Sevişmesi Sahnesi Geceyi Salladı! Ateşli Halleriyle Şoku Yaşattılar…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı, Pazar akşamına damgasını vurdu. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun geceye damgasını vuran sevişmesi şok etkisi yarattı. Ateşli halleriyle şok içerisinde bırakan ikili, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ceylin ve Ilgaz’ın çözmeye çalıştığı denizdeki gelin olayı giderek büyüyordu. Öyle ki, Ilgaz Savcı’nın canı pahasına aldığı tehditlerden birçok kişi zarar görüyordu. Ceylin’e gelen aramalardan sonra Ceylin artık ne yapacağını şaşırmış ve durumu Pars Savcı’ya açıklamıştı. Dizinin son bölümünde yayınlanan sevişme sahnesi ise ortalığı kattı karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Oca 2023 - 10:38 Ankara- Yaşam

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