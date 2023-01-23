Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun Sevişmesi Sahnesi Geceyi Salladı! Ateşli Halleriyle Şoku Yaşattılar…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı, Pazar akşamına damgasını vurdu. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun geceye damgasını vuran sevişmesi şok etkisi yarattı. Ateşli halleriyle şok içerisinde bırakan ikili, tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sema Ergenekon’un kaleminden çıkan Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ceylin ve Ilgaz’ın çözmeye çalıştığı denizdeki gelin olayı giderek büyüyordu. Öyle ki, Ilgaz Savcı’nın canı pahasına aldığı tehditlerden birçok kişi zarar görüyordu. Ceylin’e gelen aramalardan sonra Ceylin artık ne yapacağını şaşırmış ve durumu Pars Savcı’ya açıklamıştı. Dizinin son bölümünde yayınlanan sevişme sahnesi ise ortalığı kattı karıştırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.