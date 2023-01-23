İrem Derici Yine Alev Ateş… Dekolteli Elbisesiyle Hayranlarını Heyecanlandırdı! “Kadın Görün!”
Pop dünyasının en çok dinlenen isimlerinden biri olan İrem Derici, yine alev ateş olduğu bir karesini paylaşarak nefesleri kesti. Dekolteli elbisesiyle hayranlarını heyecanlandıran İrem Derici’nin bu karelerine sevenleri ise “Kadın görün” yorumlarında bulundular! İşte İrem Derici’nin nefesleri kesen o pozları…
Kısa bir süre önce “Papatya” isimli bir şarkı çıkararak hayranlarını büyüleyen İrem Derici; Eda Sakız, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut gibi muhteşem isimlere de yer vermişti. Birlikte yine muhteşem bir şarkı çıkaran İrem Derici’nin sosyal medya karelerini görenler ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.