- 23 Oca 2023 - 11:02 G: 23 Oca 2023 - 11:08

İrem Derici Yine Alev Ateş… Dekolteli Elbisesiyle Hayranlarını Heyecanlandırdı! “Kadın Görün!”

Pop dünyasının en çok dinlenen isimlerinden biri olan İrem Derici, yine alev ateş olduğu bir karesini paylaşarak nefesleri kesti. Dekolteli elbisesiyle hayranlarını heyecanlandıran İrem Derici’nin bu karelerine sevenleri ise “Kadın görün” yorumlarında bulundular! İşte İrem Derici’nin nefesleri kesen o pozları…

Kısa bir süre önce “Papatya” isimli bir şarkı çıkararak hayranlarını büyüleyen İrem Derici; Eda Sakız, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut gibi muhteşem isimlere de yer vermişti. Birlikte yine muhteşem bir şarkı çıkaran İrem Derici’nin sosyal medya karelerini görenler ise mest oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Oca 2023 - 11:02 Ankara- Yaşam

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