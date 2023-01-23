Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Oca 2023 - 11:02

İrem Derici Yine Alev Ateş… Dekolteli Elbisesiyle Hayranlarını Heyecanlandırdı! “Kadın Görün!”

Pop dünyasının en çok dinlenen isimlerinden biri olan İrem Derici, yine alev ateş olduğu bir karesini paylaşarak nefesleri kesti. Dekolteli elbisesiyle hayranlarını heyecanlandıran İrem Derici’nin bu karelerine sevenleri ise “Kadın görün” yorumlarında bulundular! İşte İrem Derici’nin nefesleri kesen o pozları…