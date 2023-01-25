- 25 Oca 2023 - 09:00 G: 25 Oca 2023 - 09:03

Bedia Akartürk Yüzünü Gerdirdi! Bedia Akartürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bedia Akartürk Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Türk Halk Müziği’nin başarılı sanatçılarından olan ve senelerdir piyasaları alt üst eden şarkılar seslendirmeye devam eden Bedia Akartürk, herkesi şaşkına çeviren bir haber ile gündeme geldi. Radikal bir karar vererek güzellik uğruna bıçak altına yatan Akartürk, son hali ile ağızları bir karış açıkta bıraktı.

Bedia Akartürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu!

1970’li yılların sonlarına doğru çıkarmış olduğu ilk albümü ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ve o günden bu yana Türk Halk Müziği’nin en sevilen sanatçılarından birisi olmaya devam eden Bedia Akartürk, sosyal medyaya düşen fotoğrafları ile herkesi şaşırttı. Akartürk’in kasasına peruk taktığı ve yüzünde ciddi bir şişkinliği olduğu gözlerden kaçmadı. Usta sanatçının niçin peruk taktığı halen tam olarak bilinmezken yüzündeki şişkinliklerin nedeninin, estetik operasyonlar olduğu öğrenildi.

Bedia Akartürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bedia Akartürk Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Bedia Akartürk, 4 Şubat 1941'de (81 Yaşında) İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelen Türk halk müziği sanatçısıdır. Ailesinin tek çocuğu olup, babasının soyadını korumuş ve adını hiç değiştirmemiştir. Kariyerine doğup büyüdüğü şehir olan İzmir'de başladı ve daha sonra 9 yıl İzmir Radyosu'nda çalıştı. Daha sonra Ankara Radyosu'na geçti ve burada sanat hayatına devam etti ve sonunda emekli oldu.

O dönemde herkesin erişemeyeceği Paris Olympia'da olağanüstü bir konser verdi. Kariyeri boyunca 6 sinema filminde rol aldı ve çok sayıda albüm çıkardı. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin her yerinde seviliyor, 7 ilde Fahri Hemşehri unvanına layık görüldü. Aktif olarak albüm projeleri üzerinde çalışmaya ve yurt içi ve yurt dışında performans sergilemeye devam etmektedir.

Bedia Akartürk Müzesi

Efsanevi Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk'e adanan Bedia Akartürk Müzesi açıldı. Müzeyi ziyaret edenler, aldığı tüm ödülleri, giydiği sahne kostümlerini, fotoğraflarını ve oyuncak bebeklerde sergilemek için bizzat hazırladığı geleneksel kıyafetleri görebilmektedir. Bedia Akartürk Müzesi, İzmir Ödemiş'te bulunuyor ve Bedia Akartürk hakkında birçok bilgiye ulaşabileceğiniz ziyarete açık.

 Bedia Akartürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bedia Akartürk Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! İşte detaylar...

Bedia Akartürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu!

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25 Oca 2023 - 09:00 - Magazin

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