- 24 Oca 2023 - 09:00

Bedia Akartürk Yüzünü Gerdirdi! Bedia Akartürk Kimdir, Kaç Yaşındadır? Bedia Akartürk’ün Memleketini Duyan “Yok Artık!” Diyor!

Türk Halk Müziği’nin başarılı sanatçılarından olan ve senelerdir piyasaları alt üst eden şarkılar seslendirmeye devam eden Bedia Akartürk, herkesi şaşkına çeviren bir haber ile gündeme geldi. Radikal bir karar vererek güzellik uğruna bıçak altına yatan Akartürk, son hali ile ağızları bir karış açıkta bıraktı.

1970’li yılların sonlarına doğru çıkarmış olduğu ilk albümü ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ve o günden bu yana Türk Halk Müziği’nin en sevilen sanatçılarından birisi olmaya devam eden Bedia Akartürk, sosyal medyaya düşen fotoğrafları ile herkesi şaşırttı. Akartürk’in kasasına peruk taktığı ve yüzünde ciddi bir şişkinliği olduğu gözlerden kaçmadı. Usta sanatçının niçin peruk taktığı halen tam olarak bilinmezken yüzündeki şişkinliklerin nedeninin, estetik operasyonlar olduğu öğrenildi.

 

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24 Oca 2023 - 09:00 - Magazin

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