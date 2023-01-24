Bedia Akartürk Yüzünü Gerdirdi! Bedia Akartürk Kimdir, Kaç Yaşındadır? Bedia Akartürk’ün Memleketini Duyan “Yok Artık!” Diyor!

1970’li yılların sonlarına doğru çıkarmış olduğu ilk albümü ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ve o günden bu yana Türk Halk Müziği’nin en sevilen sanatçılarından birisi olmaya devam eden Bedia Akartürk, sosyal medyaya düşen fotoğrafları ile herkesi şaşırttı. Akartürk’in kasasına peruk taktığı ve yüzünde ciddi bir şişkinliği olduğu gözlerden kaçmadı. Usta sanatçının niçin peruk taktığı halen tam olarak bilinmezken yüzündeki şişkinliklerin nedeninin, estetik operasyonlar olduğu öğrenildi.

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