Hande Erçel’in Yeni Sevgilisi Hakan Sabancı Kimdir? Hakan Sabancı ve Hande Erçel Arasındaki Yaş Farkı Uçurum Çıktı! Neler Oluyor?

Seneler önce Kanal D ekranlarında yayınlanan “Güneş’in Kızları” isimli dizi projesinde yer alarak oyunculuk kariyerine başlayan Hande Erçel, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Sen Çal Kapımı isimli dizide birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Kerem Bursin ile uzun süre boyunca birliktelik yaşayan Hande Erçel, ilişkisinin bitmesinin hemen ardından farklı isimler ile anılmaya başlandı. Geçtiğimiz yaz ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile Londra’da görüntülenen ancak tüm aşk dedikodularına rağmen “Kaan arkadaşım” yanıtını vererek açık kapı bırakmamaya çalışan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda da Hakan Sabancı ile anıldı.

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