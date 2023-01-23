- 23 Oca 2023 - 12:28 G: 23 Oca 2023 - 12:29

Hande Erçel’in Yeni Sevgilisi Hakan Sabancı Kimdir? Hakan Sabancı ve Hande Erçel Arasındaki Yaş Farkı Uçurum Çıktı! Neler Oluyor?

Son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan “Sen Çal Kapımı” isimli romantik komedi dizisi ile izleyicinin karşısına çıkan Erçel, şu sıralar meslek hayatından çok özel hayatı ile anılıyor. Hande Erçel’in Yeni Sevgilisi Hakan Sabancı Kimdir? Hakan Sabancı ve Hande Erçel Arasındaki Yaş Farkı Uçurum Çıktı! Neler Oluyor? İşte Detaylar...

Seneler önce Kanal D ekranlarında yayınlanan “Güneş’in Kızları” isimli dizi projesinde yer alarak oyunculuk kariyerine başlayan Hande Erçel, son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Sen Çal Kapımı isimli dizide birlikte rol aldığı yakışıklı oyuncu Kerem Bursin ile uzun süre boyunca birliktelik yaşayan Hande Erçel, ilişkisinin bitmesinin hemen ardından farklı isimler ile anılmaya başlandı. Geçtiğimiz yaz ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile Londra’da görüntülenen ancak tüm aşk dedikodularına rağmen “Kaan arkadaşım” yanıtını vererek açık kapı bırakmamaya çalışan güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda da Hakan Sabancı ile anıldı.

 

 

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23 Oca 2023 - 12:28 - Magazin

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