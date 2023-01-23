- 23 Oca 2023 - 12:44 G: 23 Oca 2023 - 12:45

Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına…

Yeni dönem emekli promosyonu kampanyasını duyuran bankalardan birisi de Ziraat Bankası oldu. Senelerdir kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden Ziraat Bankası, yeni kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladığını ifade etti. Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına…İşte Detaylar...

Yüksek enflasyon sebebi ile bir süredir ay sonlarını getirmekte güçlük çeken emekliler, ocak ayında refah payı düzenlemesi ile birlikte toplamda yüzde 30 oranında maaş zammı aldı. Ayrıca en düşük emekli maaşı da 3 bin 500 TL’den 5 bin 500 TL’ye yükseltildi. Bu oranlar hayat pahalılığı karşısında birçok vatandaşı tatmin etmezken bütçelerine destek arayışı içerisinde olan emeklileri de güncel kampanyaları takip etmeye sevk etti.

2023 yılına girilmesi ile birlikte emekli vatandaşlara yönelik kampanyalar geliştiren kurumların başında bankalar geldi. Son olarak 1 Kasım 2022 tarihinde güncellenen Sosyal Güvenlik Kurumu maaş ödemeleri protokolü kapsamında yeni yıla yeni ek ödeme kampanyaları ile giren bankalar, emekli vatandaşlar için kampanya detaylarını paylaştı. Yeni dönem emekli promosyonu kampanyasını duyuran bankalardan birisi de Ziraat Bankası oldu. Senelerdir kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden Ziraat Bankası, yeni kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladığını ifade etti.

 

 

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23 Oca 2023 - 12:44 - Gündem

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