En Az 12 Bin Lira Maaşla Devlet Memuru Olacaksınız! Düğmeye Basıldı; İstenen Şartlar Belli…
En az 12 bin lira maaşla devlet memuru alımlarının başladığı kısa bir önce duyuruldu. Devlet memuru olabilmek için gecesini gündüzüne katan kişiler için yapılan bu hamle, rahat bir nefes aldırdı. İstenen şartlar ise tek tek açıklandı. İkamet şartı aranmadan yapılacak olan bu alımlardaki KPSS detayı ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devlet memuru olmak isteyen binlerce vatandaş gerekli araştırmaları yaparak devlet memuru olmak adına çalışmalar yürütüyor. Kısa bir süre önce İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı yapacağını duyuran kamu daireleri dikkatleri üzerine çekmişti. O alımları kaçıran ya da şartları sağlamayan kişiler ise gelecek olan yeni alımlara gözlerini çevirmişlerdi. Bizlerde gelen devlet memuru alımlarını sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.