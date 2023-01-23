- 23 Oca 2023 - 12:28 G: 23 Oca 2023 - 12:47

En Az 12 Bin Lira Maaşla Devlet Memuru Olacaksınız! Düğmeye Basıldı; İstenen Şartlar Belli…

En az 12 bin lira maaşla devlet memuru alımlarının başladığı kısa bir önce duyuruldu. Devlet memuru olabilmek için gecesini gündüzüne katan kişiler için yapılan bu hamle, rahat bir nefes aldırdı. İstenen şartlar ise tek tek açıklandı. İkamet şartı aranmadan yapılacak olan bu alımlardaki KPSS detayı ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devlet memuru olmak isteyen binlerce vatandaş gerekli araştırmaları yaparak devlet memuru olmak adına çalışmalar yürütüyor. Kısa bir süre önce İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı yapacağını duyuran kamu daireleri dikkatleri üzerine çekmişti. O alımları kaçıran ya da şartları sağlamayan kişiler ise gelecek olan yeni alımlara gözlerini çevirmişlerdi. Bizlerde gelen devlet memuru alımlarını sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Oca 2023 - 12:28 Ankara- Yaşam

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