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23 Oca 2023 - 12:28

En Az 12 Bin Lira Maaşla Devlet Memuru Olacaksınız! Düğmeye Basıldı; İstenen Şartlar Belli…

En az 12 bin lira maaşla devlet memuru alımlarının başladığı kısa bir önce duyuruldu. Devlet memuru olabilmek için gecesini gündüzüne katan kişiler için yapılan bu hamle, rahat bir nefes aldırdı. İstenen şartlar ise tek tek açıklandı. İkamet şartı aranmadan yapılacak olan bu alımlardaki KPSS detayı ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilen tüm detaylar…