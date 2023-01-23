Ankara'da ne kadar cami var? Ankara’nın En Ünlü Camileri Hangisidir? İşte Ankara'daki cami sayısı ve listesi…

Cami ibadeti, Müslümanlar için önemli bir ibadettir. Camiler, Müslümanların namaz kılmak, Kuran okumak, dua etmek ve diğer dinî faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullandıkları yerlerdir. Namaz, Müslümanlar için en önemli ibadettir ve günde beş vakit yapılması gerekir.

Camilerde namaz kılmak, Müslümanlar için bir aile ve toplum hayatının bir parçasıdır. Camiler ayrıca, Müslümanların bir araya gelip, dini sohbetler yapması, dua etmesi ve diğer dinî faaliyetler yapması için de kullanılır.

Ankara'da ne kadar cami var?

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre Ankara'da 3.100'den fazla cami ve mescit bulunmaktadır. En fazla cami 320 ile Çankaya ilçesinde, en az ise 14 cami ile Evren ilçesinde bulunuyor. Ayrıca Evren'in Ankara'nın merkezine 177 kilometre uzaklıkta az nüfusa sahip ilçesidir.

Ankara, Türkiye’de bulunan cami ve ibadethane sayısı bakımından İstanbul ve Konya’dan sonra en çok camisi bulunan üçüncü şehridir.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre Ankara'nın her semtinde ve çevre ilçelerde belirli sayıda cami ve mescit bulunmaktadır. Çankaya 320, Altındağ 305, Yenimahalle 268, Keçiören 259, Mamak 215, Sincan 134, Gölbaşı 91, Pursaklar 62, Etimesgut 42, Evren ilçesi ise 14 camisine sahiptir.

Çevre ilçelerde ise Kızılcahamam 159, Polatlı 149, Çubuk 138, Beypazarı 120, Nallıhan 116, Haymana 96, Çamlıdere 92, Kahramankazan 77, Şereflikoçhisar 76, Kalecik 60, Bala 60, Elmadağ 49, Akyurt 44, Ayaş 44, Güdül ilçesinde 34 camii bulunmaktadır.

Ankara’nın En Ünlü Camileri Hangisidir?

Ankara Maltepe Camii

Maltepe Camii, Ankara'nın Maltepe semtinde bulunan bir camidir. Recai Akçay tarafından tasarlanmış ve 1954-1959 yılları arasında "Ankara Maltepe Cami Yaptırma ve Yaşama Derneği" (daha sonra "Ankara Maltepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği" olarak anılacaktır) tarafından inşa edilmiştir. Kesme taştan yapılmış cami, tek kubbeli ve iki minareli olarak klasik Osmanlı mimarisini andırır. Kare mescit çok sayıda vitray pencereyle iyi aydınlatılmıştır ve kubbenin tepesinde Fatiha Suresi yazılıdır. Caminin duvarları 5 metre yüksekliğe kadar Kütahya çinileri ile kaplıdır. Kuzey cephedeki dış cemaat mahalli beş küçük kubbe ile örtülmüştür.

Ankara Arslanhane Camii

Ahî Şerafeddin Camii olarak da bilinen Arslanhane Camii, Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir camidir. Kentin en eski ve önemli yapılarından biri olarak kabul edilir ve Ankara Kalesi'nin güney ucunda yer alır. Caminin inşaatını yaptıran kişi ve kesin tarih tartışmalıdır. Cami, kuzeydoğusundaki Ahi Şerafeddin Türbesi'nin dış duvarındaki aslan heykelinden dolayı bu adla anılmaktadır.

Ankara Kocatepe Camii

Ankara Kocatepe Camii, Ankara'nın Kocatepe semtinde bulunan büyük bir camidir. Şehrin en büyük camilerinden biri olan cami, 1967-1987 yılları arasında inşa edilmiş ve Türk mimar Vedat Dalokay tarafından tasarlanmıştır. Dört minareli ve iki kubbeli cami, 24.000'in üzerinde ibadet kapasitesine sahip. Modern mimarisi, büyüklüğü ve merkezi konumu ile tanınan Kocatepe Camii, aynı zamanda Ankara'nın önemli simge yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii

Ahmet Hamdi Akseki Camii, eski Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki'nin anısına yaptırılmış bir camidir. Caminin inşaatına 2008 yılında başlanmış ve 2013 yılında tamamlanmıştır. Külliye, 20.618 m² avlu ve 11.087 m² peyzaj alanı olmak üzere 80.000 m² alana sahiptir. Aynı anda 6.000 kişinin namaz kılabileceği cami, cenaze namazı için 30.000 kişiyi ağırlayabiliyor. Caminin tasarımı modern mimari unsurları bünyesinde barındırmaktadır.

Ankara Ağaç Ayak Camii

Ağaç Ayak Camii, Ankara ilinin Altındağ ilçesinde bulunan tarihi bir camidir. Geniş bir avlu içerisinde, su tablasına kadar moloz taştan inşa edilmiş olan yapının üst kısımları dokuma tuğla ve ahşaptır. Herhangi bir kitabesi olmamakla birlikte 1700'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilmektedir. Ahşap minber, alçı mihrap ve iç mimaride kullanılan işlemeler, caminin geç dönem Ankara eserleri arasında sayılmasına neden olur.

Ankara Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii

Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii, ünlü akademisyen İhsan Doğramacı tarafından babası Ali Sami Paşa anısına yaptırılan camidir. Erkut Şahinbaş tarafından projelendirilen yapı, hem tasarımı hem de özellikleri ile modern bir mimari şaheser olarak kabul edilmektedir. Cami aynı zamanda sinagog ve kilise olarak hizmet verecek ve 3 tek tanrılı dine hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır. Sanat galerisi, konser ve seminer salonlarının da bulunduğu cami, sadece bir dini merkez değil, aynı zamanda bir kültür merkezidir. 50 dönüm arazi üzerine 4 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip cami yapımı iki yıl sürdü ve 15 milyon dolara mal oldu.

Ankara Hacı Bayram Camii

Hacı Bayram Camii (Türkçe Hacı Bayram Camii), Ankara, Türkiye'de bulunan tarihi bir camidir. Şehrin en ünlü ve önemli camilerinden biridir ve Osmanlı mimarisinin Ankara'daki en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ünlü Osmanlı mimarı Hayrettin'e yaptırılan cami, 14. yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıf ve şair Hacı Bayram-ı Veli tarafından yaptırılmıştır. 15. yüzyılda inşa edilen cami, Ankara'nın en eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor. Cami aynı zamanda popüler bir turistik cazibe merkezidir ve şehrin tarihi ve mimarisiyle ilgilenen turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilir.

Ankara Hallaç Mahmut Camii

Hallaç Mahmut Cami veya Hallaç Mahmut Mescidi, Ankara'nın Ulus semtinde bulunan bir camidir. Özgün olarak mescit (küçük cami) olarak tasarlanmış ve kullanılmış tek kubbeli bir Osmanlı yapısıdır. Son zamanlarda onarım geçirmiş ve ahşap minber eklenmiş olup, günümüzde cami olarak kullanılmaktadır.

Ankara Karacabey Camii

Karacabey Camii (Türkçe Karacabey Camii), Ankara, Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi arazisinde bulunan tarihi bir camidir. 1427 yılında Mimar Ebubekiroğlu Ahmet tarafından yaptırılan yapı, kentin ayakta kalan en eski yapılarından biridir. Cami, Türkiye'nin Bursa kentindeki camilerle benzerlikler paylaşan mimari tarzı bakımından benzersizdir, ancak bu tarzın Ankara'daki tek örneğidir. Hamam, türbe, şadırvan ve imaret de camiyi külliye yapmaktadır. Cami, yüzyıllar boyunca çeşitli onarım ve onarımlardan geçerek bugünkü halini almıştır.

Ankara Sultan Alaeddin Camii

Sultan Alaeddin Camii, Ankara, Türkiye'deki birkaç tarihi camiden biridir. Selçuklu Hükümdarı Muhyiddin Mesud tarafından yaptırılmış olup, yapım tarihi 12. yüzyıla kadar gitmektedir. II. Alâeddin Keykubat zamanında tamir edilmiş ve o zamandan beri bu isimle anılmaktadır.

TBMM Camii Kompleksi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Külliyesi (Türkçe TBMM Camii Kompleksi), Ankara, Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arazisinde bulunan bir camidir. 1986 yılında inşa edilmiş ve 1989 yılında tamamlanmıştır. Caminin mimarları Behruz Çinici ve Can Çinici tarafından geleneksel cami mimarisinden ayrılan özgün bir üslupla tasarlanmış olması birçok tartışma ve tartışmaya neden olmuştur. Caminin kubbesi, minaresi ve şeffaf kıble duvarı olmayıp, bunun yerine iki şerefeli ve minareleri temsil eden çam ağacı ve kubbe yerine piramit yapısı vardır. Cami, milletvekillerinin kullanımı için yapılmıştır.

Ankara Beştepe Millet Camii

Beştepe Millet Camii, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan ve ziyarete açık bir camidir. 5.177 m2 oturma alanına sahip olan caminin üzeri bir ana kubbe ve dört yarım kubbe ile örtülmüştür. Aynı anda 3.000 kişinin ibadet edebileceği, iki şerefeli dört minaresi ve 60 metre yüksekliği vardır. Camide ayrıca ibadethanelere ve abdesthanelere dikey geçiş sağlayan iki adet asansör bulunmaktadır. Caminin giriş kapısı mermerden yapılmış ve metal süslemelerle süslenmiştir. Cami, engellilerin erişimine uygun olarak tasarlanmıştır. Caminin duvarlarında hat sanatı, devlet, adalet, hak ve hakikat ile ilgili seçilmiş ayetler bulunmaktadır. Modern ve Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak nitelendirilen camidir.

Ankarada hangi camiler var?

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