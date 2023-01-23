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23 Oca 2023 - 13:46

Müge Anlı’da Akıl Sır Ermeyen Olay! 35 Bin Euro Hiç Oldu Gitti! “Senin Ayakkabından Su İçerim!”

ATV ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Müge Anlı’da akıl sır ermeyen bir olay yaşandı. 35 bin lirası hiç olup giden kadın, yasak aşkının kendisini güzel sözlerle kandırdığını ve “Senin ayakkabından su bile içerim” dediğini aktardı. Müge Anlı’nın şoktan şoka girdiği bu olayda kadının rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilenler…