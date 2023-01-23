Müge Anlı’da Akıl Sır Ermeyen Olay! 35 Bin Euro Hiç Oldu Gitti! “Senin Ayakkabından Su İçerim!”
ATV ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Müge Anlı’da akıl sır ermeyen bir olay yaşandı. 35 bin lirası hiç olup giden kadın, yasak aşkının kendisini güzel sözlerle kandırdığını ve “Senin ayakkabından su bile içerim” dediğini aktardı. Müge Anlı’nın şoktan şoka girdiği bu olayda kadının rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. İşte merak edilenler…
Programa katılan Renginar Hanım, sevgilisi tarafından dolandırıldığını ifade ederek gündeme oturdu. Facebook üzerinden bir adamla tanıştığını ifade eden Renginar, evli olduğunu ama sırf sevgilisi için Bulgaristan’dan Antalya’ya geldiğini ifade etti. O anlarda şok içerisinde kalan Müge Anlı, Renginar Hanım’a olan öfkesini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.