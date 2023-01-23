EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Özel Olarak Açıldı; Süresi Dolmadan Hemen Başvuru Yapın…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yaklaşık 6 aydır yürütülmeye devam edilen EYT düzenleme çalışmaları, nihayet bir sonuca bağlandı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan yetkililer, kadınlarda 5 bin prim günü ve 20 yıl çalışma süresi, erkeklerde ise 5 bin prim günü ve 25 yıl çalışma süresi karşılığında emeklilik hakkının tanımlanacağını ifade etti. Bu haktan yararlanabilmek için sigorta giriş tarihinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce olması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, senelerdir yaş şartından ötürü emekli olamayan milyonlarca vatandaşı sevince boğdu.

Bir süredir ne zaman yasalaşacağı merak edilen EYT düzenleme çalışmaları, bir son dakika gelişmesi ile gündemde yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın EYT çalışmalarını tamamladığı ve dosyanın milletvekillerinin önüne gönderilmiş olduğu öğrenildi. Bu hafta içerisinde Meclis’e taşınması beklenen EYT yasa tasarısı aracılığı ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceği bilinirken “EYT’de promosyon” başlığı da tartışılmaya başlandı. Yasadan faydalanarak emeklilik haklarına erişim sağlayabilecek olan vatandaşlar, bankaların promosyon ödemelerinden yararlanıp yararlanamayacaklarını araştırmaya başladı.

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