Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı…
Yeni yıla girilmesi ile birlikte maaş tutarlarında değişikliğe gidildi. Asgari ücret yüzde 54,66 oranında zamlanarak net olarak 8 bin 506 TL’ye brüt olarak ise 10 bin 944 TL’ye yükseltildi. Milyonlarca asgari ücretli çalışanı ve ailelerini ilgilendiren bu bilgilendirmeden sonra banka kredilerinde de güncelleme yapıldığı duyuruldu. Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı…İşte Detaylar...
Yüksek enflasyon sebebi ile asgari ücret ile ay sonlarını getirmek konusunda oldukça büyük sıkıntıya düşen vatandaşlar, banka kredilerinin güncel limitlerini ve diğer şartlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yılın yüksek banka faizlerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı merak konusu olurken hem özel bankalar hem de kamu bankaları 2023 yılı ocak ayı güncel ihtiyaç kredisi ürünlerinin detaylarını paylaştı.
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23 Oca 2023 - 14:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.