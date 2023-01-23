- 23 Oca 2023 - 14:02

Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı…

Yeni yıla girilmesi ile birlikte maaş tutarlarında değişikliğe gidildi. Asgari ücret yüzde 54,66 oranında zamlanarak net olarak 8 bin 506 TL’ye brüt olarak ise 10 bin 944 TL’ye yükseltildi. Milyonlarca asgari ücretli çalışanı ve ailelerini ilgilendiren bu bilgilendirmeden sonra banka kredilerinde de güncelleme yapıldığı duyuruldu. Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı…İşte Detaylar...

Yüksek enflasyon sebebi ile asgari ücret ile ay sonlarını getirmek konusunda oldukça büyük sıkıntıya düşen vatandaşlar, banka kredilerinin güncel limitlerini ve diğer şartlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yılın yüksek banka faizlerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı merak konusu olurken hem özel bankalar hem de kamu bankaları 2023 yılı ocak ayı güncel ihtiyaç kredisi ürünlerinin detaylarını paylaştı.

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23 Oca 2023 - 14:02 - Gündem

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