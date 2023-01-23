- 23 Oca 2023 - 14:04 G: 23 Oca 2023 - 14:18

Hadise’den Sütyensiz Pozlar! Yetmedi Yarı Çıplak Poz Verdi! “10 Saniyeden Fazlası Eritiyor!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den sütyensiz pozlar arka arkaya geldi. Yarı çıplak halleriyle poz veren Hadise’ye sevenleri ise “10 saniyeden fazla bakmak ciddi manada eritiyor!” yorumlarında bulundular! Muhteşem fiziğini konuşturan Hadise, ortalığı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz sene Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayında ise sessiz sedasız evlenmişti. Mehmet Dinçerler’den 3 milyon lira değerinde bir yüzükle evlenme teklifi alan Hadise’nin düğün karelerinden bir tanesinin bile yayılmaması sevenlerini şaşırtmıştı. Hadise, bir konserinde bu anların çok özel olduğu için herhangi bir paylaşım yapmadığını ifade etmişti. Güzel şarkıcının evliliği sadece 5 ay kadar sürmüş ve ikili Eylül ayının son gününde boşanma kararı almıştı. Hadise ve Mehmet Dinçerler, boşanmadan sonra bir daha bir araya gelmemişlerdi. Peki, güzel isim Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?

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23 Oca 2023 - 14:04 Ankara- Yaşam

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