Artık Tane Tane Alacaksınız… Balıkları Kiloyla Almak Artık İmkansız Oldu! Fiyatları Gören Şok Oluyor!

Uzunca bir süredir yüksek seviyelerde seyreden enflasyon, her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de etiketlerin değişmesine sebep oldu. Enflasyona ek olarak bazı alanlarda tedarik problemlerinin yaşanması da mevcut gıda fiyatlarına yeni zamların eklenmesine yol açtı. Son dönemlerde gıda enflasyonunun tarihi seviyelere yükselmiş olduğu kayda geçerken bu durum sabit maaşlı vatandaşların temel besin ihtiyaçlarına tane hesabı ile erişim sağlamalarına neden oldu.

Et, bakliyat, un ve diğer temel gıda ürünlerinin son aylarda fahiş seviyelere yükselmiş olması, her kesimden vatandaşın gıda alışverişi konusunda daha temkinli adımlar atmalarına yol açtı. Bu durum günden güne işin içinden çıkılamaz bir hale dönüşürken geçtiğimiz aylarda balık sezonunun açılması ve tezgahların balık çeşitleri ile dolması sayesinde bir nebze olsun rahat bir nefes alınmasına aracılık etmişti.

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