Artık Tane Tane Alacaksınız… Balıkları Kiloyla Almak Artık İmkansız Oldu! Fiyatları Gören Şok Oluyor!
Uzunca bir süredir özellikle kırmızı et satın alamayan vatandaşlar, av sezonunun açılması ile birlikte düşen balık fiyatlarını fırsat bilerek dondurucularını balık ile doldurmuştu. Ancak son dönemlerde hava sıcaklıklarının da düşmeye başlaması ile birlikte balık ürünlerine de yüksek oranlarda zam geldiği öğrenildi. Artık Tane Tane Alacaksınız… Balıkları Kiloyla Almak Artık İmkansız Oldu! Fiyatları Gören Şok Oluyor! İşte Detaylar...
Uzunca bir süredir yüksek seviyelerde seyreden enflasyon, her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de etiketlerin değişmesine sebep oldu. Enflasyona ek olarak bazı alanlarda tedarik problemlerinin yaşanması da mevcut gıda fiyatlarına yeni zamların eklenmesine yol açtı. Son dönemlerde gıda enflasyonunun tarihi seviyelere yükselmiş olduğu kayda geçerken bu durum sabit maaşlı vatandaşların temel besin ihtiyaçlarına tane hesabı ile erişim sağlamalarına neden oldu.
Et, bakliyat, un ve diğer temel gıda ürünlerinin son aylarda fahiş seviyelere yükselmiş olması, her kesimden vatandaşın gıda alışverişi konusunda daha temkinli adımlar atmalarına yol açtı. Bu durum günden güne işin içinden çıkılamaz bir hale dönüşürken geçtiğimiz aylarda balık sezonunun açılması ve tezgahların balık çeşitleri ile dolması sayesinde bir nebze olsun rahat bir nefes alınmasına aracılık etmişti.
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23 Oca 2023 - 14:22 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.