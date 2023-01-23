- 23 Oca 2023 - 14:22

Artık Tane Tane Alacaksınız… Balıkları Kiloyla Almak Artık İmkansız Oldu! Fiyatları Gören Şok Oluyor!

Uzunca bir süredir özellikle kırmızı et satın alamayan vatandaşlar, av sezonunun açılması ile birlikte düşen balık fiyatlarını fırsat bilerek dondurucularını balık ile doldurmuştu. Ancak son dönemlerde hava sıcaklıklarının da düşmeye başlaması ile birlikte balık ürünlerine de yüksek oranlarda zam geldiği öğrenildi. Artık Tane Tane Alacaksınız… Balıkları Kiloyla Almak Artık İmkansız Oldu! Fiyatları Gören Şok Oluyor! İşte Detaylar...

Uzunca bir süredir yüksek seviyelerde seyreden enflasyon, her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de etiketlerin değişmesine sebep oldu. Enflasyona ek olarak bazı alanlarda tedarik problemlerinin yaşanması da mevcut gıda fiyatlarına yeni zamların eklenmesine yol açtı. Son dönemlerde gıda enflasyonunun tarihi seviyelere yükselmiş olduğu kayda geçerken bu durum sabit maaşlı vatandaşların temel besin ihtiyaçlarına tane hesabı ile erişim sağlamalarına neden oldu.

Et, bakliyat, un ve diğer temel gıda ürünlerinin son aylarda fahiş seviyelere yükselmiş olması, her kesimden vatandaşın gıda alışverişi konusunda daha temkinli adımlar atmalarına yol açtı. Bu durum günden güne işin içinden çıkılamaz bir hale dönüşürken geçtiğimiz aylarda balık sezonunun açılması ve tezgahların balık çeşitleri ile dolması sayesinde bir nebze olsun rahat bir nefes alınmasına aracılık etmişti. 

 

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

23 Oca 2023 - 14:22 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı… mask
Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı…
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Özel Olarak Açıldı; Süresi Dolmadan Hemen Başvuru Yapın… mask
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Özel Olarak Açıldı; Süresi Dolmadan Hemen Başvuru Yapın…
Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına… mask
Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına…
İş Bankası Emekli Promosyonunu Zirveye Taşıdı! Rakamı Görenler Çıldırdı! Duyan maaşını 3 Günde Taşıyor... mask
İş Bankası Emekli Promosyonunu Zirveye Taşıdı! Rakamı Görenler Çıldırdı! Duyan maaşını 3 Günde Taşıyor...
Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında Son Dakika! Vergi Borcu Yapılanması Ne Zaman Çıkacak? mask
Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında Son Dakika! Vergi Borcu Yapılanması Ne Zaman Çıkacak?
Mahkumlara Af Çıkacak Mı ve Ne Zaman Çıkacak? 2023 İnfaz İyileştirmesi Nedir? 120 Bin Mahkumu İlgilendiriyor! mask
Mahkumlara Af Çıkacak Mı ve Ne Zaman Çıkacak? 2023 İnfaz İyileştirmesi Nedir? 120 Bin Mahkumu İlgilendiriyor!
E-İmzada Büyük Kolaylık! Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek... mask
E-İmzada Büyük Kolaylık! Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek...
Ankara Haber; TAKSİ Ücretleri Ne Kadar Oldu 2023? Ankara TAKSİ İndi Bindi Ücreti Ne Kadar? Taksi km'de Kaç TL Yazar 2023? mask
Ankara Haber; TAKSİ Ücretleri Ne Kadar Oldu 2023? Ankara TAKSİ İndi Bindi Ücreti Ne Kadar? Taksi km'de Kaç TL Yazar 2023?
Temettü Emeklilik Nedir? Kimler Temettü Emekli Olabilir, Temettü Ne Demek? Temettü hissesi almak mantıklı mı? mask
Temettü Emeklilik Nedir? Kimler Temettü Emekli Olabilir, Temettü Ne Demek? Temettü hissesi almak mantıklı mı?
PTT’den Şartları Sağlayan Herkese 3600 TL Ödeme! Başvuru Yapan Rahata Erecek! mask
PTT’den Şartları Sağlayan Herkese 3600 TL Ödeme! Başvuru Yapan Rahata Erecek!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hadise’den Sütyensiz Pozlar! Yetmedi Yarı Çıplak Poz Verdi! “10 Saniyeden Fazlası Eritiyor!” mask
Hadise’den Sütyensiz Pozlar! Yetmedi Yarı Çıplak Poz Verdi! “10 Saniyeden Fazlası Eritiyor!”
Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı… mask
Asgari Ücretli Vatandaşa Büyük Müjde! İster Ev Alın İster Başka Bir Şey! Devasa Kredi Paketi Açıklandı…
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Özel Olarak Açıldı; Süresi Dolmadan Hemen Başvuru Yapın… mask
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Özel Olarak Açıldı; Süresi Dolmadan Hemen Başvuru Yapın…
Müge Anlı’da Akıl Sır Ermeyen Olay! 35 Bin Euro Hiç Oldu Gitti! “Senin Ayakkabından Su İçerim!” mask
Müge Anlı’da Akıl Sır Ermeyen Olay! 35 Bin Euro Hiç Oldu Gitti! “Senin Ayakkabından Su İçerim!”
Ankara'da ne kadar cami var? Ankara’nın En Ünlü Camileri Hangisidir? İşte Ankara'daki cami sayısı ve listesi… mask
Ankara'da ne kadar cami var? Ankara’nın En Ünlü Camileri Hangisidir? İşte Ankara'daki cami sayısı ve listesi…
Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına… mask
Emekliye Milli Piyango Vurdu! Ziraat Bankası Emekli Promosyonları En Üst Seviyeye Çekildi! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL