Ankara C Plaka Fiyatları 2023! Ankara’da C Plaka Fiyatları Ne Kadar? C Plaka Almak Mantıklı Mı, Ne Kadar Kazandırır?

C plaka, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğrenim öğrencilerine servis hizmeti veren servis araçlarının plakasıdır. Ankara'da ikamet eden kişilerin servis araçlarında bulunması zorunlu olan C plakaları, öğrencilere servis hizmeti vermek isteyen kişiler tarafından alınır. C plakası olmayan araçlar, resmi olarak okul servisi hizmeti vermeye yetkili değildir.

Ankara C Plaka Nereden Nasıl Alınır Şartları Nelerdir?

Ankara Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), okul taşıtı ve personel servis araçlarında bulunması zorunlu olan "C" plakalar için zaman zaman ihale günü belirler ve belirlenen fiyatları ile ihale usulüyle satış yapılmaktadır.

Başvurular ego internet sitesinden temin edilecek şartname çerçevesinde EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na yapılmaktadır.

Ankara C plakalar Ankara'da toplu taşımacılığın geliştirilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi ve trafik düzeni, güvenliği ile yolcu emniyetinin sağlanmasını hedeflemektedir.

Ankara C Plaka İkinci El Nasıl Alınır?

Ankara C plakası almak için Ankara da ve Türkiye’de yayınlanan 2. El online satış sitelerinden alınabilmektedir. Ankara C plaka 2. El alışlarda alacağınız web sitelerin ve şahısların güvenilir olmasına dikkat edilmesi önemlidir.

Ankara’da Kaç Tane C Plaka Vardır?

Ankara'da, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğrenim öğrencilerini taşıyan okul servis araçlarına verilen C plaka sayısı 7 bin 211'dir. Bu araçların sayısı yetersizdir. Aynı zamanda umum servis aracı olarak hizmet veren S plakalı araçların sayısı yaklaşık bin 400'dür. Servis hizmeti veren araçların bir kısmı Ankara Servisçiler Odası ve ilçe şoförler odasına kayıtlıdır, bir kısmı ise Ankara Ticaret Odası bünyesinde faaliyet göstermektedir. Yaklaşık 8 bin 500 umum servis aracı Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı olarak faaliyet göstermekte ve idareler ve okullar ile imzaladıkları sözleşmeler kapsamında hizmetlerine devam etmektedir.

Ankara C Plaka Fiyatları Ne Kadar?

Ankara’da C Plaka fiyatları iki şekilde fiyatlandırabiliriz. Birincisi Kiralamak, ikincisi ise satın almak. C Plaka Kiralanması durumunda Aylık kira bedeli 5 bin ile 8 Bin TL arasında ücret ödenmektedir.

C Plaka Satın alınacak olursa şuanda satış fiyatları Bir milyon ile iki milyon arasında yeri ve özelliklerine göre değişmektedir.

Ankara’da C Plakası Almak Mantıklı Mı?

Ankara’da C plakası almak uzun vadeye yayıldığı zaman iyi bir yatırım olarak görülmektedir. C Plaka Bir servis aracı ortalama günlük 4 bin TL ile 5 Bin TL arasında para kazanmaktadır. Aylık ortalama ise 100 bin ile 150 bin TL arasında değişmektedir.

Bir servis aracı Kurumlar ile anlaşması halinde günlük gidiş ve dönüş olmak üzere 1.100 TL kazanmaktadır. Bu kurum işi dışında farklı saatler içerisinde servis hizmetini sürdürmektedir. Örneğin okul servisi alan bir C Plakalı araç 18 kişi kapasite olması durumunda, aylık kazanacağı rakam ortalama 15 bin ile 20 bin TL arasında değişmektedir.

C Plaka ne kadar kazanır?

C Plakalı bir aracın bu kazançların yanında giderleri de hatırı sayılır bir yekün teşkil etmektedir.En büyük gider ise yakıt ücretleridir. Ortalama 100 bin TL kazanan bir C plakalı aracın yakıt gideri 35- 40 bin TL civarındadır.

C Plakalı araç almanız halinde 2016 Mercedes günümüz şartlarında 800 – 900 bin TL civarındadır. Bu aracın trafik sigortası 8 ile 10 bin TL civarında tutabilmektedir. Yolcu dahili kasko fiyatları ise ortalama 20 ile 30 bin arasında fiyat ol bilmektedir. Ayrıca 10 bin TL km sonra bakım yapılması halinde ortalama masraf 3 bin TL civarında olmaktadır.

Yukarda anlattığımız detaylar ışığında C Plakalı bir araç günlük 4 ile 5 bin TL kazanması halinde giderlerin düşülmesi durumunda Aylık ortalama kazancı 40 bin ile 50 bin arasında değişmektedir.

Ankara C Plaka Fiyatları 2023!