- 24 Oca 2023 - 09:02

Perihan Savaş’ın Gelini Gelinliğiyle Olay Yarattı! “Abla Senin Hiç mi Sevenin Yok! Kimse Uyarmadı mı?”

Bir süredir aşk yaşayan ve son yıllarda da birlikte yaşayan Melis Ketenci- Savaş Zafer çifti Savaş’ın takipçileri tarafından oldukça beğenilirken son olarak Ketenci’nin düğününde giymiş olduğu gelinlikler gündeme geldi. Perihan Savaş’ın Gelini Gelinliğiyle Olay Yarattı! “Abla Senin Hiç mi Sevenin Yok! Kimse Uyarmadı mı?” İşte Detaylar...

Türk sinemasının sevilen isimlerinden birisi olan ve son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan “İyilik” isimli dizide performans sergileyen Perihan Savaş, son günlerde hayatının en büyük sevinçlerinden birisini yaşıyor. Seneler evvel kaybetmiş olduğu merhum kocası Yılma Zafer’den olan oğlu Savaş Zafer’in evliliğine şahitlik eden Savaş, o anları Instagram hesabından paylaşarak takipçileri tarafından yorum bombardımanına tutuldu.

1987 yılında evlendiği eşi Yılmaz Zafer’i 9 Kasım 1995 tarihinde kaybeden Perihan Savaş, o günden sonra hayatını oğulları Savaş Zafer’e adadı. Oğlunu bu zamana kadar hiç yalnız bırakmayan Savaş, geçtiğimiz hafta gelini Melis Ketenci’nin kına gecesinden kalan fotoğrafları paylaşarak Ketenci’yi ne kadar sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 

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24 Oca 2023 - 09:02 - Magazin

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Dilek Karakuş - Sadece gelinliğe kusur bulundu çünkü melis o kadar doğal ve tatlıki taş bebek gibi hiç estetiksiz bir çok ünlüyü cebinden çıkarır beğenilmeyen gelinlik olsun ....

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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