Perihan Savaş’ın Gelini Gelinliğiyle Olay Yarattı! “Abla Senin Hiç mi Sevenin Yok! Kimse Uyarmadı mı?”

Türk sinemasının sevilen isimlerinden birisi olan ve son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan “İyilik” isimli dizide performans sergileyen Perihan Savaş, son günlerde hayatının en büyük sevinçlerinden birisini yaşıyor. Seneler evvel kaybetmiş olduğu merhum kocası Yılma Zafer’den olan oğlu Savaş Zafer’in evliliğine şahitlik eden Savaş, o anları Instagram hesabından paylaşarak takipçileri tarafından yorum bombardımanına tutuldu.

1987 yılında evlendiği eşi Yılmaz Zafer’i 9 Kasım 1995 tarihinde kaybeden Perihan Savaş, o günden sonra hayatını oğulları Savaş Zafer’e adadı. Oğlunu bu zamana kadar hiç yalnız bırakmayan Savaş, geçtiğimiz hafta gelini Melis Ketenci’nin kına gecesinden kalan fotoğrafları paylaşarak Ketenci’yi ne kadar sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

