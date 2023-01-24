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24 Oca 2023 - 09:02

Selin Şekerci Sütyensiz Pozuyla Bakü'yü salladı! Cesur Pozlarına Beğeni Yağdı! Alevli Yorumlar Arka Arkaya Geldi…

Rol aldığı reklam dizi projelerinin yanı sıra güzelliği ve iri gözleri ile de dikkatleri üzerine çeken Selin Şekerci, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Selin Şekerci’nin Cesur Pozlarına Diyecek Söz Yok! Alevli Yorumlar Arka Arkaya Geldi…İşte Detaylar...