Selin Şekerci Sütyensiz Pozuyla Bakü'yü salladı! Cesur Pozlarına Beğeni Yağdı! Alevli Yorumlar Arka Arkaya Geldi…
Rol aldığı reklam dizi projelerinin yanı sıra güzelliği ve iri gözleri ile de dikkatleri üzerine çeken Selin Şekerci, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu. Selin Şekerci’nin Cesur Pozlarına Diyecek Söz Yok! Alevli Yorumlar Arka Arkaya Geldi…İşte Detaylar...
Seneler önce Show TV ekranlarında yayınlanan “Melekler Korusun” isimli gençlik dizisinin kadrosuna dahil olarak oyunculuk kariyerine başlayan Selin Şekerci, zaman içerisinde yeteneğini ortaya koyarak büyük bir sıçrama yaşadı.
“Kaçak Gelinler” isimli TV dizisinde sergilediği performans ile milyonlarca kişi tarafından tanınmaya başlanan Şekerci, son dönemlerde ana akım medyada yayınlanan projeleri tercih etmemesi sebebi ile hayranları tarafından eleştirilmeye başlandı. Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen Şekerci’yi özleyen izleyiciler, yeni TV projesi için ünlü oyuncuya baskı yapmaya başladı.
Selin Şekerci’nin Cesur Pozları
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24 Oca 2023 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.