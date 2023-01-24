Serenay Sarıkaya’nın Ayakkabı Numarasını Duyan Şok Oluyor! Erkek Boyutuna Az Kaldı! “Her Güzelin Bir Kusuru Varmış, Ama Bu Büyük!”

Seneler önce rol aldığı Medcezir isimli TV dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan hatta o dönemde dizide partneri olan Çağatay Ulusoy ile de aşk yaşayarak magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, uzun süredir TV dizilerinde yer almıyordu. Daha çok Alice Müzikali’ne ve reklam filmlerine ağırlık veren Sarıkaya, geçtiğimiz senelerde Ozan Güven ile birlikte rol aldığı “Fi” isimli dizi ile büyük yankı uyandırdı. Birbirinden farklı karakterlere hayat vererek çok yönlü bir oyuncu olduğunu her defasında gözler önüne seren Sarkaya, Fi dizisinin ardından dijital platform projelerine de bir hayli ara verdi.

Serenay Sarıkaya Kimdir Kaç Yaşında?

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