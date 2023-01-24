Serenay Sarıkaya’nın Ayakkabı Numarasını Duyan Şok Oluyor! Erkek Boyutuna Az Kaldı! “Her Güzelin Bir Kusuru Varmış, Ama Bu Büyük!”
Küçük yaşlardan bu yana kameraların karşısında olan Serenay Sarıkaya, son dönemlerde oldukça sık konuşulmaya başlandı. Oyunculuğa olan yeteneğinin yanı sıra duru güzelliği ve özel hayatı ile de gündemde kalan Sarıkaya, son projeleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Serenay Sarıkaya’nın Ayaklarını Gören Şok Oluyor! “Her Güzelin Bir Kusuru Diyeceğiz de Bu Baya Büyük!” İşte Detaylar...
Seneler önce rol aldığı Medcezir isimli TV dizisi ile büyük bir çıkış yakalayan hatta o dönemde dizide partneri olan Çağatay Ulusoy ile de aşk yaşayarak magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, uzun süredir TV dizilerinde yer almıyordu. Daha çok Alice Müzikali’ne ve reklam filmlerine ağırlık veren Sarıkaya, geçtiğimiz senelerde Ozan Güven ile birlikte rol aldığı “Fi” isimli dizi ile büyük yankı uyandırdı. Birbirinden farklı karakterlere hayat vererek çok yönlü bir oyuncu olduğunu her defasında gözler önüne seren Sarkaya, Fi dizisinin ardından dijital platform projelerine de bir hayli ara verdi.
Serenay Sarıkaya Kimdir Kaç Yaşında?
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24 Oca 2023 - 00:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.