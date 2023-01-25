- 25 Oca 2023 - 09:00 G: 25 Oca 2023 - 09:03

Özge Özpirinççi’nin İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Bir Bakan Bir Daha Baktı! Özge Özpirinççi Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Nasıl Ünlü Oldu?

Dizi projelerinin yanı sıra reklam projeleri ve özel hayatı ile de dikkat çeken güzel oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Özge Özpirinççi’nin İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Bir Bakan Bir Daha Baktı; “Sen Nasıl Anne Oldun!” İşte Detaylar...

Senelerdir sayısı projede yer alarak izleyicinin dikkatini çeken isimlerin başında gelen Özge Özpirinçci, son dönemlerde hem magazinde gündeminde hem de sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediliyor. Dizi projelerinin yanı sıra reklam projeleri ve özel hayatı ile de dikkat çeken güzel oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

Geçtiğimiz senelerde kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile bir ilişkiye başlayan Özge Özpirinçci, sade bir nikah töreni ile dünya evine girdi. Nikahında hamile olması sebebi ile birçok kişi tarafından oldukça eleştirilen ancak hakkında yapılan hiçbir yoruma kulak asmadan doğru bildiği yolda ilerlemeye devam eden Özpirinçci, geçtiğimiz yaz kızı Mercan’ı kucağına aldı. Hamilelik ve doğum dönemi neden ile bir süre setlere ara veren Özpirinçci, bu esnada sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı makyajsız ve filtresiz paylaşımlar ile çok konuşuldu. 

Özge Özpirinççi Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Nasıl Ünlü Oldu?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1985 (36 Yaşında) İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamış, AFS programı ile Amerika'da bir yıl eğitim almıştır. 2008 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden mezun oldu. Kariyerine Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri gibi televizyon dizilerinde oyunculukla başlayan Özpirinçci, ayrıca Eti Browni ve Algida Cornetto reklamlarında rol aldı. Ayrıca Melekler Korusun, Deli Saraylı, Al Yazmalım gibi dizilerde başrol oynamıştır. Veda, Anadolu Kartalları, Karışık Kaset gibi filmlerde de rol aldı. 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Komedi Kadın Oyuncu, 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı.

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25 Oca 2023 - 09:00 - Magazin

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