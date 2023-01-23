Bağ-Kur’lu EYT’liler İçin Büyük Fırsat! Prim Yapılandırması İçin Düğmeye Basıldı, Faizler Silinecek!
Geçtiğimiz günlerde “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma ve borç affı paketi” sloganı ile duyurulan yeni proje için geri sayım başladı. Uzun bir süredir yüksek enflasyon sebebi ile bütçeleri sarsılan ve dolayısı ile borçlarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşı sevindiren bu haber, arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı. Bağ-Kur’lu EYT’liler İçin Büyük Fırsat! Prim Yapılandırması İçin Düğmeye Basıldı, Faizler Silinecek! İşte Detaylar...
Vergi borçları, trafik cezaları, MTV borçları, KYK faizler, köprü kaça geçiş cezaları ve daha pek çok borç kalemini kapsayacağı söylenen yeni borç yapılandırma paketi, bugün düzenlenecek olan kabine toplantısının ardından saat 19:30’da kamuoyu ile paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılacak olan yeni borç yapılandırma paketinin 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde oluşmuş olan borçları kapsayacağı bilinirken söz konusu paketin EYT’li vatandaşları da doğrudan ilgilendirdiği öğrenildi.
Milyonlarca vatandaşın borcunun silinmesini veya da taksitlendirilmesini sağlayacak olan yeni paketten, prim günü eksik olan EYT’li Bağ- Kur’lular da yararlanabilecek. Yapılandırma kapsamında faizlerin yüzde 90’ının silineceği, peşin ödemelerde faizsiz, taksitte ise uzun vade imkanlarının sunulacağı tahmin edilen pakette, EYT’li Bağ- Kur’lulara ayrıcalıklar tanınacak.
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23 Oca 2023 - 16:33 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.