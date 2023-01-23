Bağ-Kur’lu EYT’liler İçin Büyük Fırsat! Prim Yapılandırması İçin Düğmeye Basıldı, Faizler Silinecek!

Vergi borçları, trafik cezaları, MTV borçları, KYK faizler, köprü kaça geçiş cezaları ve daha pek çok borç kalemini kapsayacağı söylenen yeni borç yapılandırma paketi, bugün düzenlenecek olan kabine toplantısının ardından saat 19:30’da kamuoyu ile paylaşılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları paylaşılacak olan yeni borç yapılandırma paketinin 31 Aralık 2022 tarihi öncesinde oluşmuş olan borçları kapsayacağı bilinirken söz konusu paketin EYT’li vatandaşları da doğrudan ilgilendirdiği öğrenildi.

Milyonlarca vatandaşın borcunun silinmesini veya da taksitlendirilmesini sağlayacak olan yeni paketten, prim günü eksik olan EYT’li Bağ- Kur’lular da yararlanabilecek. Yapılandırma kapsamında faizlerin yüzde 90’ının silineceği, peşin ödemelerde faizsiz, taksitte ise uzun vade imkanlarının sunulacağı tahmin edilen pakette, EYT’li Bağ- Kur’lulara ayrıcalıklar tanınacak.

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