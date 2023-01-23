- 23 Oca 2023 - 16:43

Survivor Barış Yarışmadan Çekiliyor mu? Tek Bacakla İmkansızı Başarmıştı Ama… “Yazık Oldu!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran başarılı sporcu Barış Telli’nin yarışmadan çekileceği gündeme bomba gibi düştü. Tek bacağıyla iki bacaklı birçok yarışmacıdan daha iyi skorlar çıkaran Barış Telli, sevenlerini derinden üzdü. İşte milyonların “Yazık oldu” yorumlarını yaptığı o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde heyecan yine tavan olmuştu. Yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanmış ve Ünlüler - Gönüllüler arasındaki rekabet dolu mücadelenin kazananı yine Gönüllüler olmuştu. Yeni sezonda da 2022 sezonunda olduğu gibi yokluk adasının olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, şartların ciddi manada zorlanacağını ifade etmişti. Yarışmacı Barış Telli’nin almış olduğu son kararsa sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Oca 2023 - 16:43 Ankara- Yaşam

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