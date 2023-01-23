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23 Oca 2023 - 16:43

Survivor Barış Yarışmadan Çekiliyor mu? Tek Bacakla İmkansızı Başarmıştı Ama… “Yazık Oldu!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran başarılı sporcu Barış Telli’nin yarışmadan çekileceği gündeme bomba gibi düştü. Tek bacağıyla iki bacaklı birçok yarışmacıdan daha iyi skorlar çıkaran Barış Telli, sevenlerini derinden üzdü. İşte milyonların “Yazık oldu” yorumlarını yaptığı o olay…