Survivor Barış Yarışmadan Çekiliyor mu? Tek Bacakla İmkansızı Başarmıştı Ama… “Yazık Oldu!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran başarılı sporcu Barış Telli’nin yarışmadan çekileceği gündeme bomba gibi düştü. Tek bacağıyla iki bacaklı birçok yarışmacıdan daha iyi skorlar çıkaran Barış Telli, sevenlerini derinden üzdü. İşte milyonların “Yazık oldu” yorumlarını yaptığı o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde heyecan yine tavan olmuştu. Yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanmış ve Ünlüler - Gönüllüler arasındaki rekabet dolu mücadelenin kazananı yine Gönüllüler olmuştu. Yeni sezonda da 2022 sezonunda olduğu gibi yokluk adasının olacağını açıklayan Acun Ilıcalı, şartların ciddi manada zorlanacağını ifade etmişti. Yarışmacı Barış Telli’nin almış olduğu son kararsa sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.