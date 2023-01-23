- 23 Oca 2023 - 17:01 G: 23 Oca 2023 - 17:14

Yargı Dizisinde Cansız Bulunan Gelini Öldüren Belli Oldu! Ilgaz’ın Sonunu Getiren Olayda Katil…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı dizisinin gündeminde kuşkusuz cansız bir biçimde gölde bulunan gelin var! Ceylin ve Ilgaz’ın kafaya taktığı bu dava, seyircilerinde uzun uzun düşünmelerine neden oluyor. Yayınlanan bölümle birlikte Ilgaz’ın sonunu getireceği görülen bu olayda katil herkesin “Asla yapmaz” dediği isim çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ceylin ve Ilgaz’ın boşanmaya karar vermesinin yanı sıra birlikte olmaları ortalığı katıp karıştırmıştı. Ceylin ve Ilgaz’ın halen birbirlerini deliler gibi sevdiği görülüyordu. Dizide yankı uyandıran bir olay ele alınmıştı. Cansız bir biçimde bulunan gelinin katili öyle bir isim çıktı ki…

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23 Oca 2023 - 17:01 Ankara- Yaşam

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