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23 Oca 2023 - 17:01

Yargı Dizisinde Cansız Bulunan Gelini Öldüren Belli Oldu! Ilgaz’ın Sonunu Getiren Olayda Katil…

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı dizisinin gündeminde kuşkusuz cansız bir biçimde gölde bulunan gelin var! Ceylin ve Ilgaz’ın kafaya taktığı bu dava, seyircilerinde uzun uzun düşünmelerine neden oluyor. Yayınlanan bölümle birlikte Ilgaz’ın sonunu getireceği görülen bu olayda katil herkesin “Asla yapmaz” dediği isim çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…