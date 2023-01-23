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23 Oca 2023 - 17:57

Kurtlar Vadisi Koas’tan Oyuncuların Alacakları Belli Oldu! Rekor Fiyat Yine Necati Şaşmaz’da…

Ekranların parlayan yıldızı konumuna gelen Kurtlar Vadisi dizisi yakın zamanda ekranlara “Kaos” sezonuyla dönüş yapacaktı. Yaklaşık birkaç gün sonra setten gelecek olan kareler büyük bir heyecanla beklenirken; oyuncuların diziden alacağı ücretler tek tek ortaya çıktı! Rekor ücretin ise yine ve yeniden Necati Şaşmaz’da olduğu görüldü. Peki, Kurtlar Vadisi dizinin oyuncuları ne kadar alacak?