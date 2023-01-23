Kurtlar Vadisi Koas’tan Oyuncuların Alacakları Belli Oldu! Rekor Fiyat Yine Necati Şaşmaz’da…
Ekranların parlayan yıldızı konumuna gelen Kurtlar Vadisi dizisi yakın zamanda ekranlara “Kaos” sezonuyla dönüş yapacaktı. Yaklaşık birkaç gün sonra setten gelecek olan kareler büyük bir heyecanla beklenirken; oyuncuların diziden alacağı ücretler tek tek ortaya çıktı! Rekor ücretin ise yine ve yeniden Necati Şaşmaz’da olduğu görüldü. Peki, Kurtlar Vadisi dizinin oyuncuları ne kadar alacak?
Yayınlandığı döneme damgasını vuran, karakterlerin bir tanesi için cenaze namazı kılınan Kurtlar Vadisi dizisi, her bir sahnesiyle seyircileri mest ediyordu. Özellikle ilk 97 bölümüyle seyircilere bambaşka bir seyir keyfi sunan Kurtlar Vadisi dizisinin yakın zamanda ekranlara “Kaos” versiyonu gelecekti. Dizinin Disney Plus’ta yayınlanacağı bilirken; bu sezon dizide bulunacak olan birkaç ismin alacağı ücretler ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.