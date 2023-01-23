- 23 Oca 2023 - 18:26 G: 23 Oca 2023 - 18:34

Melis Sezen’in Elbisesi Ev Kirası! Full Transparan Kıyafetinin Altından Servet Çıktı! “Yok Artık!”

En son olarak ekranlara Sadakatsiz dizisiyle gelen güzeller güzeli oyuncu Melis Sezen, kısa bir süre önce bir davete katılmış ve şıklığını konuşturmuştu. Güzel oyuncunun baştan aşığı giydiği transparan elbisesinin fiyatını duyanlar ise aklını yitirecek konuma geldi çünkü tam bir ev kirası! Full transparan kıyafetinin altından servet çıkaran güzeller güzeli oyuncu sevenlerinden ise “Yok artık” yorumlarını aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde bulunduğu Sadakatsiz dizisi, hem ilk sezonuyla hem de ikinci sezonuyla büyük bir yankı uyandırmıştı. Daha önce Siyah İnci, Leke, Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda yer alsa bile asıl çıkışını Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle yapan Melis Sezen, Derin’in kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunuyordu. Güzeller güzeli oyuncunun giymiş olduğu elbisenin fiyatını duyanlar ise yerle bir oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Oca 2023 - 18:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kurtlar Vadisi Koas’tan Oyuncuların Alacakları Belli Oldu! Rekor Fiyat Yine Necati Şaşmaz’da… mask
Kurtlar Vadisi Koas’tan Oyuncuların Alacakları Belli Oldu! Rekor Fiyat Yine Necati Şaşmaz’da…
Akaryakıtın Pompa Fiyatına Devasa İndirim! Zamlardan Sonra İlaç Gibi Geldi, Aracını Alan Soluğu İstasyonda Alıyor… mask
Akaryakıtın Pompa Fiyatına Devasa İndirim! Zamlardan Sonra İlaç Gibi Geldi, Aracını Alan Soluğu İstasyonda Alıyor…
Yargı Dizisinde Cansız Bulunan Gelini Öldüren Belli Oldu! Ilgaz’ın Sonunu Getiren Olayda Katil… mask
Yargı Dizisinde Cansız Bulunan Gelini Öldüren Belli Oldu! Ilgaz’ın Sonunu Getiren Olayda Katil…
Survivor Barış Yarışmadan Çekiliyor mu? Tek Bacakla İmkansızı Başarmıştı Ama… “Yazık Oldu!” mask
Survivor Barış Yarışmadan Çekiliyor mu? Tek Bacakla İmkansızı Başarmıştı Ama… “Yazık Oldu!”
Özge Özpirinççi’nin İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Bir Bakan Bir Daha Baktı; “Sen Nasıl Anne Oldun!” mask
Özge Özpirinççi’nin İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Bir Bakan Bir Daha Baktı; “Sen Nasıl Anne Oldun!”
Yalı Çapkını Abidin Ölüyor mu? Evli Olduğu Konuşuluyordu; Seyircinin Gözleri Yaşlı Kaldı… mask
Yalı Çapkını Abidin Ölüyor mu? Evli Olduğu Konuşuluyordu; Seyircinin Gözleri Yaşlı Kaldı…
Serenay Sarıkaya’nın Ayaklarını Gören Şok Oluyor! “Her Güzelin Bir Kusuru Diyeceğiz de Bu Baya Büyük!” mask
Serenay Sarıkaya’nın Ayaklarını Gören Şok Oluyor! “Her Güzelin Bir Kusuru Diyeceğiz de Bu Baya Büyük!”
Perihan Savaş’ın Gelini Gelinliğiyle Olay Yarattı! “Abla Senin Hiç mi Sevenin Yok! Kimse Uyarmadı mı?” mask
Perihan Savaş’ın Gelini Gelinliğiyle Olay Yarattı! “Abla Senin Hiç mi Sevenin Yok! Kimse Uyarmadı mı?”
Selin Şekerci’nin Cesur Pozlarına Diyecek Söz Yok! Alevli Yorumlar Arka Arkaya Geldi… mask
Selin Şekerci’nin Cesur Pozlarına Diyecek Söz Yok! Alevli Yorumlar Arka Arkaya Geldi…
Ömer Dizisindeki Gökçe Bahadır Olay Yarattı! Hayat Bilgisi’nden Sonra… “Helal Olsun!” mask
Ömer Dizisindeki Gökçe Bahadır Olay Yarattı! Hayat Bilgisi’nden Sonra… “Helal Olsun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kurtlar Vadisi Koas’tan Oyuncuların Alacakları Belli Oldu! Rekor Fiyat Yine Necati Şaşmaz’da… mask
Kurtlar Vadisi Koas’tan Oyuncuların Alacakları Belli Oldu! Rekor Fiyat Yine Necati Şaşmaz’da…
Akaryakıtın Pompa Fiyatına Devasa İndirim! Zamlardan Sonra İlaç Gibi Geldi, Aracını Alan Soluğu İstasyonda Alıyor… mask
Akaryakıtın Pompa Fiyatına Devasa İndirim! Zamlardan Sonra İlaç Gibi Geldi, Aracını Alan Soluğu İstasyonda Alıyor…
Yargı Dizisinde Cansız Bulunan Gelini Öldüren Belli Oldu! Ilgaz’ın Sonunu Getiren Olayda Katil… mask
Yargı Dizisinde Cansız Bulunan Gelini Öldüren Belli Oldu! Ilgaz’ın Sonunu Getiren Olayda Katil…
Survivor Barış Yarışmadan Çekiliyor mu? Tek Bacakla İmkansızı Başarmıştı Ama… “Yazık Oldu!” mask
Survivor Barış Yarışmadan Çekiliyor mu? Tek Bacakla İmkansızı Başarmıştı Ama… “Yazık Oldu!”
Ankara'da Kaç Milletvekili var 2023? Ankara Kaç Milletvekili Çıkarıyor? Ankara’da Kaç Seçim Bölgesi Var… mask
Ankara'da Kaç Milletvekili var 2023? Ankara Kaç Milletvekili Çıkarıyor? Ankara’da Kaç Seçim Bölgesi Var…
Bağ-Kur’lu EYT’liler İçin Büyük Fırsat! Prim Yapılandırması İçin Düğmeye Basıldı, Faizler Silinecek! mask
Bağ-Kur’lu EYT’liler İçin Büyük Fırsat! Prim Yapılandırması İçin Düğmeye Basıldı, Faizler Silinecek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL