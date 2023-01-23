Melis Sezen’in Elbisesi Ev Kirası! Full Transparan Kıyafetinin Altından Servet Çıktı! “Yok Artık!”

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde bulunduğu Sadakatsiz dizisi, hem ilk sezonuyla hem de ikinci sezonuyla büyük bir yankı uyandırmıştı. Daha önce Siyah İnci, Leke, Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda yer alsa bile asıl çıkışını Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle yapan Melis Sezen, Derin’in kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunuyordu. Güzeller güzeli oyuncunun giymiş olduğu elbisenin fiyatını duyanlar ise yerle bir oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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