Melis Sezen’in Elbisesi Ev Kirası! Full Transparan Kıyafetinin Altından Servet Çıktı! “Yok Artık!”
En son olarak ekranlara Sadakatsiz dizisiyle gelen güzeller güzeli oyuncu Melis Sezen, kısa bir süre önce bir davete katılmış ve şıklığını konuşturmuştu. Güzel oyuncunun baştan aşığı giydiği transparan elbisesinin fiyatını duyanlar ise aklını yitirecek konuma geldi çünkü tam bir ev kirası! Full transparan kıyafetinin altından servet çıkaran güzeller güzeli oyuncu sevenlerinden ise “Yok artık” yorumlarını aldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde bulunduğu Sadakatsiz dizisi, hem ilk sezonuyla hem de ikinci sezonuyla büyük bir yankı uyandırmıştı. Daha önce Siyah İnci, Leke, Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda yer alsa bile asıl çıkışını Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle yapan Melis Sezen, Derin’in kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunuyordu. Güzeller güzeli oyuncunun giymiş olduğu elbisenin fiyatını duyanlar ise yerle bir oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.