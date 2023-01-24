Ankara'da Ne Kadar Yozgatlı Var 2023? Ankara'daki Yozgatlı Sayısı Yozgat Nüfusunu geçti…

Yozgat, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir il. Nüfusu 2021 yılı sonunda 419.095 olarak kayıtlıdır ve %76,35'i şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüz ölçümü 13.690 km2 ve yıllık nüfusu %0,14 azalmıştır. İl merkezinin denizden yüksekliği 1.317 metredir ve 14 ilçe, 36 belediye, 234 mahalle ve 558 köy bulunmaktadır.

Ankara Yozgat arası yaklaşık 216 km olup, arabayla D200 ve D200/E88 ile 2 saat 36 dakikada, D200/E88 ile 3 saat 2 dakikada, D260 ile 3 saat 21 dakikada gidilebilir. Otobüsle 3 saat 12 dakika, trenle 3 saat 34 dakika. Seyahat süresi trafiğe ve diğer koşullara bağlı olarak değişebilir, bu nedenle yolculuğunuza başlamadan önce güncellemeleri kontrol etmek her zaman iyi bir fikirdir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yozgat ilinden göç edenlerin en çok tercih ettiği şehir Ankara'dır. 2018 yılında Yozgat’ta yaşayan Yozgatlıların sayısı 370 bin 888 iken, Ankara'daki Yozgatlıların sayısı 369 bin 965 kişiydi.

2021 yılı verilerine göre, Ankara'da yaşayan Yozgatlıların sayısı 389 bin 43 iken, Yozgat’ta yaşayan Yozgatlıların sayısı 359 bin 304'dür.

2022 ve 2023 yılı verilerine göre ise, Ankara'da yaşayan Yozgatlıların sayısı 450 bini bulurken iken, Yozgat’ta yaşayan Yozgatlıların sayısı 420 bin oldu.

Bu veriler göstermektedir ki son dört yılda Yozgat’tan göç edenlerin sayısı arttı ve Ankara'da yaşayan Yozgatlıların sayısı Yozgat’ta yaşayanların sayısını geçti.

Yozgat’ın Nüfusu Ne Kadar?

Yozgat ilinin nüfusu azalmasına rağmen, ülkelerinde çıkan savaş ve iç karışıklıklar nedeniyle Yozgat'a gelen yabancı uyruklu insanlar Yozgat'ın nüfusunu artırmıştır. 2021 yılında toplam nüfusu 418 bin 500 olarak sayılırken, bunun 48 bin 686'sını diğer illerden Yozgat'a gelen vatandaşlar, 10 bin 510'unu da yabancı uyruklu insanlar oluşturuyor. Bu istatistik verileri gösteriyor ki Tarım ve hayvancılık şehri olan Yozgat'ta vatandaşlar ekonomik sebepler ve çeşitli nedenlerden dolayı başka şehirlere göç etmek zorunda kalıyor. En fazla tercih edilen kentlerinde başında ise Ankara geliyor.

Ankara'da En çok hangi memleketli var?

Ankara'da en çok Çorumlu, Yozgatlı ve Çankırılı, en az ise Yalovalı, Hakkarili ve Kırklarelili yaşıyor. Bu bilgi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan nüfus kütüğü kayıtlarına göre elde edilmiştir.

Ankara'da Ne Kadar Yozgatlı Var 2023?