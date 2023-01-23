İşsiz Olanlara Tam Tamına 8.006 TL Ödeme! 30 Gün İçerisinde Başvuru Yapmanız Şart!
2023 yılının girmesiyle birlikte birçok vatandaş, artan asgari ücret yüzünden işsiz kaldı. İşverenin ödeme yapamayacağını belirtip işten çıkardığı kişilere ise 8.006 TL arasında ödeme verilecek! 30 gün içerisinde başvuru yapmanız ise ilk şart olarak karşımıza çıkıyor! Peki, işsizlik ödeneği olarak bilinen destek nasıl alınır?
Ocak ayı girmeden hemen önce asgari ücret yeniden belirlenmişti. 5.500 TL olan asgari ücret 8.500 TL’ye çıkmıştı. Asgari ücretin yanı sıra devlet memurlarına ve emekli vatandaşa da zamlar gelmişti. Önce %25 oranında zam yapılacağına karar verilmişti ama çok geçmeden devlet memurlarına verilen zam oranı %30’a çıkarılmıştı. Zamların üst üste geldiği bu dönemde işsizlik maaşına da bir artış geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.