İşsiz Olanlara Tam Tamına 8.006 TL Ödeme! 30 Gün İçerisinde Başvuru Yapmanız Şart!

Ocak ayı girmeden hemen önce asgari ücret yeniden belirlenmişti. 5.500 TL olan asgari ücret 8.500 TL’ye çıkmıştı. Asgari ücretin yanı sıra devlet memurlarına ve emekli vatandaşa da zamlar gelmişti. Önce %25 oranında zam yapılacağına karar verilmişti ama çok geçmeden devlet memurlarına verilen zam oranı %30’a çıkarılmıştı. Zamların üst üste geldiği bu dönemde işsizlik maaşına da bir artış geldi. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!